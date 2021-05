Coronavirus, oggi nel Lazio 577 nuovi casi. D’Amato: ‘Il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi’

‘Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi, continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. Quattordici le persone decedute ma si registrano 0 decessi nelle province. 1.003 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati, pari a 1.548, e Le terapie intensive sono 236. Complessivamente diminuiscono casi e ricoveri. Aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 322. Si registrano 0 decessi nelle province del Lazio nelle ultime 24h: 0 a Rieti, 0 a Frosinone, 0 a Latina, 0 a Viterbo. Vaccini, nuovo record nel Lazio, sono 56.658 le somministrazioni effettuate, superate 2.6 milioni di somministrazioni. Open day ieri oltre 10.000 somministrazioni, oggi si replica. Da lunedì 17 alle ore 24 aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta’ 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale SaluteLazio’. Così si esprime in una nota l‘assessore regionale alla sanità D’Amato.

Coronavirus nel Lazio, i dati dalle Asl