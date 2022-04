Coronavirus, oggi nel Lazio 6.625 nuovi casi e 16 morti. Da domani al via le prenotazioni per la quarta dose

‘Oggi nel Lazio su un totale di 43.905 tamponi, si registrano 6.625 nuovi casi positivi, sono 16 i decessi, 1.191 i ricoverati, 71 le terapie intensive e +5.865 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 3.171. Da domani pomeriggio al via le prenotazioni per le quarte dosi di vaccino’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.

