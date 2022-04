Coronavirus, oggi nel Lazio 7.200 nuovi casi e 8 morti. D’Amato: ‘Indice Rt torna sotto 1’

‘Oggi nel Lazio su u totale di 44.126 tamponi, si registrano 7.200 nuovi casi positivi, sono 8 i decessi, 1.204 i ricoverati, 71 le terapie intensive e +6.454 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16.3%. I casi a Roma città sono a quota 3.450. Il valore Rt torna sotto 1 (0.93) e c’è una tendenza a una lieve discesa dei casi.

Da questo pomeriggio al via le prenotazioni per le quarte dosi di vaccino per over 80 e over 60 con fragilità.’

Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.

Al via le prenotazioni della quarta dose e l’emergenza Ucraina