Coronavirus: Un uomo ricoverato a Velletri da Villa dei Pini è positivo. Nuovi casi a Villa delle Querce

Ad Anzio, un uomo che si trovava ricoverato nella casa di cura di Villa dei Pini, per problemi di salute, si è recato all’ospedale di Velletri ed è risultata positivo al Coronavirus. Il 70enne è un paziente oncologico che era stato trasferito dall’ospedale dei Castelli a Villa dei Pini, dopo aver fatto i due tamponi previsti per il Covid, risultando negativo. Dopo 7 giorni con un’ambulanza privata, ha firmato per uscire dalla casa di cura e si é recato a Velletri, dove gli esiti dei tamponi hanno dato esito positivo. Anche da Villa delle Querce a Nemi, un’altra donna trasportata agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, è risultata positiva e dopo l’esito del tampone, è stata trasferita allo Spallanzani di Roma. I casi a Villa delle Querce si erano azzerati nei giorni scorsi, oggi ce ne sono degli altri. Nonostante gli sforzi della sanità pubblica del Lazio nelle Rsa per il contenimento del Virus, si continuano a registrarsi casi, in notevole diminuzione ma che destano comunque preoccupazione. Il sistema delle Rsa, non ha retto e la Pandemia ed ha permesso di portare alla luce le criticità di molte di queste strutture che sono ad alta concentrazione di posti letto, soprattutto nell’Asl Rm 6.