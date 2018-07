Diecimila Testimoni di Geova alla nuova Fiera di Roma: c’è il congresso “Sii coraggioso”

ROMA – Il coraggio è una qualità fondamentale per il presente e per il futuro. Coraggiosi non si nasce, ma eventi come quello iniziato oggi alla Nuova Fiera di Roma possono aiutare a diventarlo. Circa diecimila Testimoni di Geova si sono radunati oggi presso il complesso alle porte di Roma per il primo dei tre giorni del congresso dal tema “Sii coraggioso!”

I delegati sono arrivati di buon’ora dalla provincia di Roma,tra cui Pomezia e Ardea, da Rieti, dall’Abruzzo e dall’Umbria. Circa cinquanta i pullman organizzati che hanno portato i fedeli al congresso, oltre alle duemila auto e alle numerose famiglie che hanno scelto di soggiornare nelle strutture ricettive limitrofe alla Fiera di Roma.

Un argomento quanto mai attuale quello del coraggio, qualità indispensabile per affrontare le difficoltà di ogni giorno. Dove è possibile trovarlo? Come dimostrarlo? Cosa può indebolire il nostro coraggio? Ognuno ha i propri ostacoli da superare: crisi economica, problemi di salute, calamità naturali. Il programma del congresso sta dimostrando come i principi biblici continuino a rivelarsi efficaci, pratici e attuali, per riuscire ad affrontare le difficoltà. Le video-esperienze provenienti da ogni parte del mondo, stanno facendo scoprire come superare con coraggio le difficoltà che si presentano ogni giorno. Giovani e anziani, famiglie e single possono fare affidamento sui consigli e i principi morali presenti nella Bibbia.

Il programma di sabato sarà caratterizzato dal battesimo in acqua dei nuovi testimoni, un momento entusiasmante sia per loro, sia per i presenti.

Domenica mattina ci sarà il discorso pubblico dal tema “La speranza della risurrezione ci dà coraggio”. Nel pomeriggio sarà proiettato il film di circa un’ora “La storia di Giona, una lezione di coraggio e di misericordia” che aiuterà i presenti a riflettere e imparare dall’esempio del profeta Giona.

Il programma di domani inizierà alle 9,20 per concludersi alle 16,50, domenica invece i lavori inizieranno sempre alle 9,20 ma si concluderanno alle 15,50. Per ulteriori informazioni si può consultare jw.org, disponibile in oltre novecento lingue (compresa quella dei segni).