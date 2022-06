Disabilità, questionario choc a Nettuno: ‘Da 1 a 4 quanto ti vergogni dei tuoi figli’ ?

Un questionario a dir poco imbarazzante quello che si sono trovati a compilare i cittadini di Nettuno con a carico dei familiari disabili. ‘Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento provi nei suoi confronti? E ancora: ‘Quanto non ti senti a tuo agio quanto hai amici in casa?’.

Queste solamente alcune delle imbarazzanti ed inopportune domande alle quali i familiari di disabili gravi hanno dovuto rispondere. Uno step obbligato se si vuole usufruire ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per chi vive situazioni così delicate e particolari.

Questionario choc sulla disabilità: l’attesa infinita dei fondi

Nonostante le inopportune e scioccanti domande, i soldi non arrivano. Un’attesa infinita caratterizza infatti l’erogazione dei preziosi fondi.

Quest’ultimi, nonostante siano stati erogati dagli uffici regionali — a causa di alcuni rallentamenti per un passaggio di competenze in materia tra Anzio e Nettuno — non sono ancora stati versati ai Comuni. Pertanto, i cittadini che ne hanno bisogno non li vedono.

‘Rilevazione dello stress’

Il questionario relativo alla ‘rilevazione dello stress dello stress percepito dal caregiver‘ deve essere consegnato, insieme all’Isee socio- sanitario in corso di validità è alla scheda caregiver prevista della Regione, entro il 28 giugno e consegnato a mano all’ufficio protocollo o spedito tramite Pec. Fa sapere il Comune.

Il punto di vista del Comune

‘Inventario del carico esistenziale’ così è stato definito dagli uffici del Comune di Nettuno il questionario. Di tutt’altro avviso i familiari che lo hanno dovuto compilare, i quali lo hanno invece visto, percepito come l’ennesimo schiaffo dato loro.

Le famiglie

A dir poco impossibile, fuori luogo e fuori contesto, rispondere a quelle imbarazzanti domande quantificando le difficoltà quotidianamente vissute da madri e padri.

Diversa cosa sarebbe stata invece porre le domande in modo idoneo e magari attraverso l’ausilio di uno psicologo. Invece, così come è stato progetto, il questionario appare piuttosto come un test sul grado di soddisfazione di alcuni prodotti.

Peccato che la materia in questione sia tutt’altro che quantificabile secondo caselle e spunte predefinite, barrando una semplice crocetta.