Giorgia Meloni a pranzo ad Anzio, dopo lo stop per l’influenza

L’aria di mare, si sa, fa bene alla salute. Anche un corroborante pranzo di pesce deve avere effetti benefici perché la premier Giorgia Meloni, dopo aver annullato diversi appuntamenti istituzionali a causa dell’influenza e prima della partenza per Kiev, ha deciso di prendersi qualche ora di relax con il compagno Andrea Giambruno e di andare a pranzo “Da Romolo al porto”, il ristorante dei vip ad Anzio.

Il pranzo ad Anzio di Giorgia Meloni

Ha ordinato i famosi antipasti crudi e cotti del posto, una minestra di pesce Anziate (altra specialità della ristorante) e un altrettanto piatto tipico: la pescatrice frollata Fish Butcher. Infine, dolci fatti in casa e una bottiglia di bollicine italiane a suggellare il tutto e prima di farsi fotografare in ottima salute con il fondatore Walter Regolanti, il fratello Marco Tullio e il figlio Umberto.

Come il gustoso menù, altrettanto nutrita è la lista di appuntamenti annullati per tutta la settimana, con la premier che ha presieduto da casa il Consiglio dei ministri. Dall’incontro di venerdì 17 a Roma con la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola, alla partecipazione alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza che si è svolto ieri 18 febbraio. Cancellato dall’agenda ogni altro impegno, nei giorni in cui nella Capitale è arrivata anche Wang Yi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese.

Domani, lunedì 20 febbraio, la premier Meloni volerà a Kiev, a un anno dall’invasione russa, dove incontrerà il presidente dell’Ucraina Zelensky. Giusto in tempo per un pranzo nel tempio culinario dei vip ad Anzio. Il governo Meloni impugna l’agenda Draghi e prova a evitare l’ennesimo dietrofront, scosso dalle liti in Forza Italia e tra forzisti e Fratelli d’Italia. Quella legge “va cambiata” è costata “a ogni italiano 2mila euro”, dice la premier Giorgia Meloni difendendo il decreto. Sul tavolo piovono le proposte, ma Silvio Berlusconi indossa l’elmetto giallo del capocantiere. “Ha fatto bene il governo ad evitare il default, poi il Parlamento vuole apporterà le modifiche”.