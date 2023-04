Ha un malore mentre passeggia con il figlio, 55enne morto ad Anzio. Doveva essere una tranquilla passeggiata tra padre e figlio per le strade del porto, ma in realtà si è rivelata una tragedia dal catastrofico epilogo. I due erano vicini a un bar nella zona del porto, quando l’uomo di mezza età ha sentito una fitta al petto mentre camminava. Un dolore immane durato poche manciate di secondi, considerato come l’uomo sia morto subito senza la possibilità di essere rianimato e quindi tenuto in vita.

Uomo muore per un malore mentre passeggia ad Anzio

Che sia stato un malore a uccidere l’uomo, è un dato abbastanza palese. Ma il medico legale, adesso, vuole capire che tipo di cause hanno portato a un decesso così immediato e fulminante. L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, domenica 2 aprile, mentre l’uomo stava passeggiando su via Risorgimento. Erano le 17 passate, quando il signore avrebbe lamentato un forte dolore al petto, accasciandosi per terra e non rialzandosi più.

Tutto sotto gli occhi del figlio, che ha provato a chiamare l’attenzione degli altri passanti per provare a portare soccorsi al proprio genitore. Nemmeno la vicinanza a un bar, ha permesso un intervento dei soccorritori che potesse salvare l’uomo. Infatti, il padre del ragazzo è morto in pochi secondi per mano del malore. Sul posto si sono presentati subito i Carabinieri, seguiti dai soccorritori del 118 della zona. I paramedici hanno dovuto registrare il più tragico degli epiloghi, notificando come “l’uomo fosse morto sul colpo”.

Le ipotesi sul malore

Già il fatto di un forte dolore al petto improvviso, aveva orientato le Forze dell’Ordine a ipotizzare come un infarto avesse fatto morire il signore. Una pista che dovrà essere confermata anche dall’autopsia, nonostante rimanga – a 24 ore dalla tragedia – ancora la pista più accreditata per spiegare scientificamente il decesso di questa persona nel Comune di Anzio.