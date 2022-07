Il Manifesto della Legalità lanciato dalla Rete #NoBavaglio ha raggiunto le prime 100 firme

La sottoscrizione del “Manifesto della legalità” da parte degli operatori dell’informazione, delle associazioni e della politica rafforza l’impegno messo in campo da queste realtà per creare degli anticorpi sani contro il malaffare ed è una dichiarazione di intenti per far sì che nessuno resti solo contro tutto questo.

I punti su cui si basa la nostra manifestazione di pensiero:

• La nostra è un’unione di forze per informare

correttamente i cittadini su quanto accade nei territori;

• Facciamo rete con tutte le realtà attive della società civile che si occupano della tutela dei diritti dei cittadini e di informazione libera da condizionamenti esterni;

• Cultura, legalità, giustizia sociale, lavoro, tutela dell’ambiente e dei beni comuni, trasparenza e libera informazione sono i nostri anticorpi alla malapolitica e ai clan

•Fronte comune contro intimidazioni, querele bavaglio, corruzione e omertà tipiche della cultura mafiosa;

• Confronto, sostegno e condivisione di progetti, denunce e proposte per migliorare e tutelare il tessuto sociale nei territori.

• Condivisione di informazioni, dati e analisi dei singoli territori per permettere correlazioni e lavorare in rete.

Il Manifesto della Legalità è sottoscritto da tutti noi che abbiamo scelto di essere uniti e di non restare a guardare.

Le Prime 100 firme del “Manifesto della Legalità”

Nicola Morra presidente commissione antimafia, Guido d’Ubaldo presidente Odg Lazio, Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, Cgil Roma, Cgil Lazio, Anpi Anzio-Nettuno, Coordinamento antimafia Anzio-Nettuno, Reti di Giustizia, Coordinamento Slot Mob Anzio e Nettuno, Associazione Nettuno commercianti il Tridente, Legambiente Anzio-Nettuno, Alzaia, Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”, Gruppo fb Anzio Bandiera Nera, Atletico Pop United, Associazione “La Tamerice” Associazione C.U.R.A, associazione AmistadeLab, Paola Villa Associazione Un’Altra Città, UIL territoriale Anzio e Nettuno,

UIL di Roma e Lazio, MoveOn Italia, Villaggio della Pace, Associazione NAWROZ, Associazione Spiragli di Luce, Associazione Baraonda, Associazione Agende Rosse di Salvatore Borsellino Nettuno, Associazione Libertà e Giustizia circolo Roma, Associazione Femminile Maschile Neutro, Circolo Saragat Matteotti.

Giornalisti/e

Alberto Nerazzini, Marino Bisso, Clemente Pistilli, Sergio Nazzaro, Andrea Palladino, Paolo Borrometi, Vincenzo Vita, Graziella di Mambro, Alessandra Mancuso, Stefano Iannaccone, Andrea Bernabeo, Salvo Giuffrida, David Pierluigi, Stefano Grossi, Edoardo Romagnoli, Claudio Sisto, Linda Di Benedetto, Roberto Pagano, Claudio Pelagallo, Maria Corrao, Ivo Iannozzi, Giovanni Del Giaccio, Antonella Mosca, Angela Nicoletti, Bernardo Bassoli, Ivan Errani, Alessio Di Florio, Daniel Lestini, Francesca Tammone, Lorenzo Nicolini, Stefano Cortelletti, Roberta Sciamanna, Elisabetta Bonanni, Sara Lucaroni, Massimiliano Gobbi, Andrea Titti, Laura Petrarca, Marianna Aulicino, Iolanda Bastoni, Elvira Proia, Rebecca Riitano, Enrica Rubino, Elisabetta Leslie Leonelli, Rossella Guadagnini, Clara Abte, Maria Tiziana Lemme, Simone Navarra.

Sinistra Italiana Massimo Cervellini, Maurizio Carrozzi SI, Marta Bonafoni consigliere regionale lista Zingaretti, Michela Califano consigliera regionale Pd, Marco Cacciatore consigliere regionale, senatrice SI Elena Fattori, senatrice Leu Loredana De Petris, senatore Daniele Pesco M5S, senatore Gianluca Castaldi M5S, Alternativa per Anzio, Pd Anzio, Pd Nettuno, Pd Aprilia, M5S Anzio, Prc Anzio-Nettuno, SI Anzio-Nettuno, SI X municipio Ostia, Rocco Maugliani segretario PD Provincia Roma, Europa Verde Terracina, Europa verde Lazio.

Per adesioni retenobavagliolazio@gmail.com