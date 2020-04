La mappa del Coronavirus nel Lazio: altri 9 morti nelle RSA, nuovi casi sempre sotto i 100. Ecco la situazione Comune per Comune

Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività nel Lazio e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%. Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 28 aprile il numero dei positivi è salito a 1.127, con altri 13 nuovi casi.

Purtroppo però la Regione Lazio ha comunicato altri 9 decessi nei Castelli Romani e Litoranea:

3 pazienti infettati nella RSA San Raffaele di Rocca di Papa,

1 paziente infettato nella RSA San Raffaele di Montecompatri,

3 pazienti infettati nella RSA Villa Nina di Frattocchie,

1 paziente infettato nella clinica Villa dei Pini di Anzio ,

, 1 paziente infettato nella casa di cura Villa delle Querce di Nemi.

È una vera strage. Nelle case di cura, nella RSA e nelle case di cura sono stati ad oggi individuati quasi la metà dei positivi sul territorio dei Castelli Romani e Litoranea (oltre 500 positivi).

Il Partito Comunista esige che tutti i pazienti positivi che sono stati infettati nelle strutture sanitarie private (San Raffaele di Rocca di Papa, Villa delle Querce di Nemi, Clinica dei Pini di Anzio, Villa Nina di Frattocchie) siano tutti spostati immediatamente nelle strutture covid della ASL RM6 e della Regione Lazio.

Coronavirus nel Lazio: l’andamento dei contagi al 29 aprile

«Sulla base delle nostre analisi – leggiamo nel consueto report giornaliero del PC dei Castelli – a seguito dell’esplosione dei nuovi contagi nelle case di riposo e nelle case di cura private, la curva dei nuovi contagi ha raggiunto il picco il 15 aprile. Rispetto al nuovo picco siamo scesi solo del 46% in 13 giorni. Ma La ASL RM6 rimane la peggiore ASL della Regione Lazio».

«Infatti, le altre ASL della Regione Lazio scendono molto più velocemente: Frosinone è sceso del 90%, Latina dell’82%, Rieti dell’80%, Viterbo del 73% e le altre cinque ASL di Roma sono scese complessivamente del 63%. Le misure di distanziamento sociale, applicate diligentemente dai cittadini, che in queste settimane hanno fatto grossi sacrifici rimanendo nelle proprie abitazioni e riducendo al minimo gli spostamenti, hanno prodotto buoni risultati. Infatti, come si evince dal grafico, l’andamento dei contagi reali (linea rossa nel grafico) rimane molto più lento rispetto ai contagi simulati con il modello matematico in assenza di misure restrittive (linea blu nel grafico)».

«Se da un lato le misure di distanziamento sociale hanno ben funzionato, è purtroppo mancata da parte delle istituzioni (Regione Lazio, ASL RM6, Comuni) un’azione di controllo preventiva sulle case di riposo, sulle RSA e sulle case di cura “private”, peraltro accreditate da sempre con il servizio sanitario regionale».

Mappa Lazio Coronavirus: ecco la situazione Comune per Comune

Nella tabella viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Per visualizzare la cartina per comune sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

