Lavinio, donazioni di sangue: ‘il vero Supereroe sei tu!’

<<Domenica 30 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 l’associazione di donatori di sangue “Donatori nati” insieme con l’associazione “Lavinio sotto le stelle” organizzano una giornata di donazione di sangue in Piazza Lavinia a Lavinio mare. Sarà presente un’autoemoteca della regione Lazio al cui interno un’equipe del Centro Trasfusionale dell’Istituto Nazione Tumori Regina Elena – Istituto Dermatologico San Gallicano, effettuerà i prelievi. A tutti i donatori verranno recapitati, presso le loro abitazioni, gli esiti delle analisi del sangue effettuate contestualmente alla donazione.

Le associazioni protagoniste di questa iniziativa, intendono coinvolgere tutta la popolazione di Anzio, compresi i residenti extra europei, i quali potranno effettuare lunedì 17 giugno dei controlli preventivi gratuiti presso il Centro di Medicina del Lavoro Deamed Srl, sito in Viale alla Marina 57 a Lavinio mare. Come è noto, infatti, i cittadini di origine extracomunitaria ed extraeuropea (asiatica, africana, americana o oceanica) per poter donare il sangue in UE debbono rispettare alcune normative come quella di risiedere da almeno 2 anni nel nostro territorio, con regolare iscrizione al servizio sanitario nazionale, e dimostrare una buona padronanza della lingua italiana.

Ricordiamo a tutti i potenziali donatori che dovranno presentarsi con valido documento di identità e codice fiscale. In occasione della raccolta di sangue l’associazione “Lavinio sotto le stelle” offrirà a tutti i donatori una magnifica colazione>>.

Così in una nota l’Associazione “Lavinio sotto le stelle”.