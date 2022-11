Anzio, 22enne a cavallo nel maneggio investita da un’auto pirata: è grave

Attimi di paura in un maneggio di Lido dei Pini, ad Anzio, dove una ragazza di 22 anni è stata travolta mentre era a cavallo. La persona che l’ha investita, a bordo di un’Audi Q2, è fuggita senza lasciare traccia.

Investita a Lido dei Pini mentre è in sella al cavallo

I fatti sono accaduti due giorni fa, domenica 30 ottobre intorno alle 17:00 del pomeriggio, in un centro ippico a Lido dei Pini in via dei Gelsi, tra Ardea e Anzio. La ragazza di 22 anni stava passeggiando in sella al suo cavallo di razza Frisone quando un’Audi Q2 nera l’ha travolta improvvisamente, per poi darsi alla fuga. L’animale è morto sul colpo a causa del violento impatto.

Indagini in corso per trovare il pirata della strada

La ragazza ha subito un trauma cranico ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Anzio, che stanno indagando per cercare l’autore del folle gesto.