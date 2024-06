Lite in famiglia ad Anzio, ma il figlio è un pusher: sequestro di cocaina e hashish

Cocaina, eroina e hashish nel corso di operazioni che hanno portato all’arresto di tre persone, indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Anzio, nel corso di tre distinte operazioni, ad arrestare un 40enne, un 55enne e un 35enne, sorpresi tutti in possesso di droga.

Nel corso di una lite in famiglia i Carabinieri scoprono la droga

Nel primo caso, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta in un’abitazione in via di Valle Schioia per una lite in famiglia, segnalata tramite 112 N.U.E. Sul posto i militari hanno identificato i richiedenti, i quali riferivano che avevano da poco terminato una pesante discussione però senza alcuna aggressione fisica, con il figlio 40 enne, convivente. Prima di terminare l’intervento, i militari hanno percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente, proveniente dalla camera da letto del figlio. Motivo che ha spinto i militari ad effettuare la perquisizione locale, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 50 grammi circa di cocaina e altrettanti di hashish. L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Anzio in attesa del giudizio direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

55enne beccato con 30 grammi di eroina

In un secondo episodio, una pattuglia dell’Aliquota Operativa in abiti civili ha arrestato un 55enne originario della Liberia, domiciliato presso il quartiere Zodiaco. L’uomo, noto ai militari per i suoi trascorsi, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di eroina, divisa in tre ovuli. Al termine della direttissima, l’arresto è stato convalidato.

Nascondeva in casa hashish e cocaina

Infine, la scorsa notte, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un italiano 35enne alla guida del suo SUV, che si è mostrato particolarmente agitato. Per questo motivo, i militari hanno deciso di effettuare la perquisizione sia del veicolo che dell’uomo, rinvenendo complessivamente, dopo aver esteso la perquisizione anche all’abitazione, quasi 40 grammi di hashish e una dose di cocaina. Al termine del giudizio direttissimo, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione della polizia giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.