Litorale romano, quanto riceveranno i Sindaci per controllare le spiagge libere: Fiumicino e Ostia le più “ricche”, Nettuno la più “povera”

La Regione Lazio ha stanziato sei milioni di euro per aiutare i Comuni del Litorale a gestire spiagge libere e lungomare in tutta sicurezza durante la prossima stagione balneare. Questa la cifra che è stata stanziata con una delibera approvata dalla Giunta regionale in vista delle spese straordinarie che gli enti locali affacciati sul Tirreno dovranno sostenere per garantire ai turisti un accesso al mare senza rischi in un’estate che sarà caratterizzata da restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza Coronavirus.

Sul litorale romano i Comuni che riceveranno più fondi saranno Fiumicino e Ostia con, rispettivamente, 457mila euro e 765mila euro. A seguire Pomezia e Anzio, ultima invece Nettuno.

I fondi Comune per Comune

Questa la ripartizione:

Ostia 765.161 euro

Fiumicino 457.885 euro

Pomezia 288.143 euro

Anzio 275.556 euro

Ardea 247.925 euro

Ladispoli 241.905 euro

Nettuno 194.241 euro

Fondi regionali per le spiagge libere: i criteri utilizzati

La somma verrà ripartita tra i Comuni litoranei in funzione di due parametri: la popolazione e la lunghezza di arenile libero – ossia delle spiagge libere e libere con servizi – del loro territorio (non riceverà fondi il Comune di Itri perché il breve tratto di costa che ricade nel suo territorio non ricomprende arenili balneabili). Le somme spettanti a ciascun ente locale, almeno 100.000 euro, sono riportate nella tabella allegata.