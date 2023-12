Lo stupratore di Anzio aveva colpito anche alla Garbatella: violentata un’altra donna

L’uomo che nel maggio scorso ha violentato brutalmente una 18enne sul litorale romano, precisamente ad Anzio, in precedenza avrebbe stuprato anche un’altra donna. I fatti a Roma, alla Garbatella, nel settembre del 2022.

E’ questa la conclusione a cui sono arrivati gli investigatori della Polizia di Stato chiamati a far luce su un grave episodio accaduto ormai più di un anno fa. Alla fine però il cerchio delle indagini si è stretto su un 32enne nigeriano non nuovo alle cronache: si tratta infatti dello stesso uomo arrestato nel luglio scorso con l’accusa di aver violentato una giovane ad Anzio.

E adesso a lui è stato dunque attribuito questo secondo episodio, molto simile, da quanto si apprende, ai fatti avvenuti nel comune neroniano. Per l’uomo dunque, ai già gravi capi d’accusa pendenti, si aggiungono quelli di una seconda violenza sessuale aggravata e rapina.

Donna violentata e rapinata alla Garbatella

I fatti come detto risalgono al settembre 2022. E’ stata la Polizia di Stato di Roma, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, a carico del 32enne nigeriano.

Le indagini della Squadra Mobile capitolina, iniziate nell’immediatezza dei fatti e condotte senza soluzione di continuità, hanno avuto infatti una svolta significativa in seguito al primo episodio contestato al 32enne – quello commesso il 12 maggio scorso ad Anzio per l’appunto, che ebbe peraltro vasta eco nei mass media nazionali – a seguito del quale era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’8 luglio e poi recluso presso il carcere di Velletri.

Ebbene, gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, durante gli accertamenti, hanno riscontrato forti analogie nel modus operandi utilizzato nei 2 episodi, ricostruito anche grazie alla preziosa collaborazione delle vittime e alle perizie svolte dalla Polizia Scientifica, che hanno permesso di attribuire entrambi gli episodi all’indagato. L’odierno arresto si inserisce nella più ampia azione della Procura della Repubblica e della Squadra Mobile capitolina tesa a contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Lo stupro di Anzio

Per quanto riguarda lo stupro di Anzio, lo ricordiamo, l’uomo aveva sottoposto la ragazza appena 18enne ad una violenza inaudita, bloccandola e violentandola in una stradina buia e sterrata, tra la fermata della via Nettunense e la zona “Anzio 2”. La ragazza aveva poi denunciato tutto alla Polizia e immediatamente le indagini, condotte senza sosta, avevano avuto l’obiettivo di assicurare alla giustizia il responsabile. Responsabile che era stato individuato dopo che gli investigatori erano riusciti a isolare il DNA del violentatore: ovvero il 32enne straniero, che però, purtroppo, aveva già colpito in precedenza un’altra donna.