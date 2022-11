Lutto ad Anzio, morto il consigliere Angelo Mercuri: aveva 56 anni

Dopo la morte del vicesindaco Danilo Fontana, il Comune di Anzio deve fare i conti con un altro lutto. Il Consigliere Comunale, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Delegato ai Servizi Cimiteriali, Angelo Mercuri, è prematuramente scomparso questa mattina: è morto all’età di 56 anni, dopo aver affrontato e combattuto con coraggio contro un malore improvviso. Che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio del Sindaco

“Piango un cognato, un amico leale, un uomo buono, padre esemplare dei miei adorati nipoti – esterna il Sindaco, Candido De Angelis -, con Angelo ho condiviso indimenticabili momenti di vita familiare e gran parte del mio percorso politico, fino all’immensa sofferenza per la perdita del nostro caro – fratello – Danilo. Oggi la Città perde un Amministratore onesto, sempre presente, innamorato della sua Anzio, che aveva costruito un rapporto umano e professionale con gli uffici e con i cittadini.”

La Giunta, il Consiglio ed i Dipendenti Comunali tutti esprimono commossa vicinanza alla famiglia del caro Angelo, che fino a pochi giorni fa, nonostante la complicata situazione clinica, dall’Ospedale, ha seguito i servizi cimiteriali per il buon andamento delle ricorrenze di novembre.

La vicinanza del Comune di Nettuno

Vicinanza e cordoglio anche da parte del Comune di Nettuno: “I dirigenti e i dipendenti tutti esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa del consigliere comunale di Anzio Angelo Mercuri. Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Angelo Mercuri, al Sindaco Candido De Angelis, alla Giunta, al Consiglio Comunale e all’intera cittadinanza di Anzio” – così in una nota Il Commissario Straordinario Bruno Strati, Il Sub Commissario Gerardo Infantino e Il Sub Commissario Marco Stufano.

Quando ci sarà il funerale

L’ultimo saluto ci sarà domani pomeriggio, mercoledì 9 novembre, alle ore 15.30, presso la Chiesa Madre di Anzio, Santi Pio e Antonio. Dalle ore 15.00 circa, sarà possibile dare un ultimo saluto al caro consigliere comunale, che lascia un vuoto enorme.