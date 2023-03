Maltempo, allarme ad Anzio, forti venti e mareggiate. Il Comune: “Limitate gli spostamenti”

Una primavera che sembra più inverno. E una bomba d’acqua sulla Capitale e sul suo litorale ha svegliato i cittadini questa mattina. Tra grandinate, vento, pioggia e traffico in tilt. Dal centro alla periferia. E se da una parte la Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo di 24-36 ore, su tutte le zone del territorio (nessuna esclusa), dall’altra il Comune di Anzio ha pensato bene di mettere in guardia i cittadini: meglio limitare gli spostamenti nella giornata di oggi.

Allerta meteo ad Anzio oggi 27 marzo

La Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, infatti, visti i forti venti di burrasca attualmente in corso, ha invitato la Cittadinanza a limitare gli spostamenti, ad evitare di transitare o sostare nei pressi delle alberature ad alto fusto, a mantenere la distanza dalle banchine adiacenti al mare per il pericolo delle mareggiate e ad assumere comunque comportamenti che garantiscano le condizioni di sicurezza. Per tutta la giornata di oggi, finché l’allerta non rientra.

Le previsioni meteo di oggi a Roma e nel Lazio

Dalla tarda serata/notte di domenica 26 marzo e per le successive 24-36 ore sulla Regione Lazio c’è l’allerta meteo. Si prevedono, come ha fatto sapere la Protezione Civile, venti di burrasca da ovest-nord-ovest, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e quelli appenninici. Ma non solo. Il rischio di mareggiate lungo le coste esposte c’è, è concreto.

La situazione nella Capitale dopo la bomba d’acqua

Questa mattina Roma e Provincia si sono risvegliate sotto l’acqua. Le principali arterie di Roma, GRA in testa, si sono immediatamente bloccate, con pochi tratti liberi. Disagi tra via della Laurentina e via della Pisana e automobilisti incolonnati anche sulla Flaminia. Stessa situazione sulla Pontina con il traffico bloccato da Castel Romano, fino all’Eur. E sulla Colombo e sulla via del Mare, ‘colpite’ da una violenta grandinata.