Meraviglia sulla spiaggia di Anzio: primo nido di stagione della tartaruga Caretta Caretta (FOTO)

Inizia l’estate e i cittadini di Anzio, questa mattina, si sono svegliati con una bella sorpresa: con il primo nido di stagione della tartaruga marina Caretta Caretta. Uno spettacolo della natura, una meraviglia che come sempre lascia senza parole perché è difficile abituarsi a episodi del genere. A dare la conferma è TartaLazio, che ha spiegato che in questi momenti gli esperti stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area.

Cosa fare per conservare i nidi di tartaruga marina

TartaLazio ha ricordato a tutti i cittadini di fare grande “attenzione lungo le spiagge, perché le tartarughe scelgono per la nidificazione, con sempre maggiore frequenza, le coste sabbiose del Lazio. Gli esemplari femmina di tartaruga, dopo aver deposto le loro uova, tornano in acqua e si allontanano lasciando una traccia, ben visibile, sulla sabbia. Il ritrovamento e la segnalazione di questa traccia consentirà agli operatori di TartaLazio di individuare prontamente il nido e metterlo in sicurezza”.

La traccia, spiegano, può essere cancellata facilmente, quindi è fondamentale monitorare le spiagge alle prime ore del mattino. Da qui, quindi, l’appello: “Se trovate tracce sulla sabbia, specialmente al mattino presto, non calpestate assolutamente l’area e chiamate la Capitaneria di Porto al numero 1530 (gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24) per segnalare la presenza del nido”.

Intanto, ad Anzio si festeggia l’inizio dell’estate con il primo nido della stagione!

(Foto profilo FB Parchi Lazio)