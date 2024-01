Misteriosa schiuma appare a ridosso dell’Ardeatina: giallo su natura e origini (FOTO)

Le foto di una misteriosa schiuma apparsa sull’Ardeatina, nel Comune di Anzio, stanno facendo il giro del web. Ma di cosa si tratta? E’ infatti giallo sulla sua natura e soprattutto sulle sue origini.

Sono diverse le segnalazioni, tra cui diverse giunte alla nostra Redazione, circa la presenza di una sorta di schiuma apparsa lungo Via delle 5 miglia, proprio nei pressi dell’incrocio con la Via Ardeatina, ad Anzio. Alcune foto sono state scattate ad esempio dal Comitato di Quartiere di Padiglione e pubblicate sui propri canali ufficiali.

Stamattina, invece, è stata l’Associazione Città Insieme, che opera sempre sul litorale e che ha eseguito un sopralluogo in zona, ci ha contattato via mail inoltrandoci il testo fatto recapitare alla Polizia Locale.

Schiuma bianca su Via delle 5 Miglia e Via Ardeatina: il caso

Il caso è stato segnalato dal CdQ Padiglione anche alla Commissione Straordinaria e all’ufficio ambiente del Comune di Anzio. Ma cosa potrebbe essere questa schiuma? Difficile stabilirlo. Sta di fatto che il materiale biancastro ha invaso anche parte della sede stradale causando evidentemente pericolo per la circolazione.

Il timore, chiaramente, è che possa trattarsi di materiale dannoso soprattutto dal punto di vista ambientale. “Domenica 7 gennaio, intorno alle 15.30 è stato riscontrato un inquietante brutto fenomeno, una schiuma di origine indefinita che è traboccata dai fossi lato strada di via Cinquemiglia, fino all’incrocio con la via Ardeatina”, scrive a questo proposito l’Associazione Città Insieme.

“Fenomeno non nuovo”

E secondo quanto si apprende il fenomeno non sarebbe nemmeno nuovo. “Diventa importantissimo appurarne una volta per tutte l’origine e di conseguenza sanzionare severamente chi lo provoca” – tuonano dall’Associazione a tutela dei cittadini – Vi preghiamo di tenerci aggiornati sugli sviluppi delle vostre indagini per darci modo di informare la cittadinanza che sta vivendo con esasperazione questa pessima ricorrente situazione”.