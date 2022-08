Movida, controlli serrati ad Anzio e Nettuno: 2 uomini denunciati, uno è di Ardea

Intensificati i controlli nel luoghi della movida di Anzio e Nettuno.

Anche in questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un’attività di controllo per garantire un sano divertimento ai tanti giovani che la frequentano e serenità ai residenti.

Il bilancio è di 234 persone identificate, tra cui 2 denunciate in stato di libertà e 4 giovani segnalati al Prefetto quali assuntori di droghe.

I controlli nella movida di Anzio e Nettuno

A scopo preventivo, lungo le principali arterie sono stati eseguiti posti di controllo da parte dei Carabinieri che hanno portato al ritiro di 2 patenti e a 17 verbali per violazioni del Codice della Strada.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, per prevenire i fenomeni di mala movida, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Denunciati un 40enne di Anzio e un 35enne di Ardea

Nello specifico, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto che, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico occultato nella sua auto.

Denunciato anche un 35enne residente ad Ardea trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al consentito.