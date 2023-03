Nasconde la droga nel terreno, trovato anche un fucile (rubato): arrestato 40enne

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Anzio e Nettuno. A finire in manette un 40enne italiano, arrestato per spaccio. L’uomo è stato notato dai poliziotti mentre si dirigeva in auto verso un terreno, dove aveva preso della droga- cocaina e ketamina – già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Perquisito anche lo stesso terreno, all’interno vi è stata trovata altra droga e un fucile. Il proprietario dell’appezzamento, un 26enne, è stato poi denunciato per ricettazione.

La droga nascosta tra le sterpaglie e le armi

In particolare, i poliziotti hanno notato l’uomo, conosciuto agli operanti come noto spacciatore, dirigersi a bordo di una autovettura nei pressi di un terreno ubicato in località Lavinio. Il 40enne è sceso dall’auto e si è introdotto all’interno dello stesso per poi uscirne poco dopo con un secchio e riprendere la marcia. Gli agenti hanno prontamente fermato l’uomo per un controllo e all’interno del secchio è stato trovato un sacco nero con uno zaino, la perquisizione ha permesso di rinvenire circa 1kg di cocaina circa e 34 grammi di ketamina in dosi già pronte per lo spaccio. Ma non finisce qui. La perquisizione all’interno del terreno ha infatti permesso di rinvenire numerosi panetti di hashish per un peso di circa 7 Kg abilmente occultati in due diversi punti, tra le sterpaglie e il terreno.

Denunciato 26enne

Riguardo la proprietà del terreno, questo è risultato essere in uso ad un italiano di 26 anni, il quale, giunto sul posto con il padre, si è reso collaborativo nelle indagini, e ha indicato un punto del terreno nei pressi del quale vi era un’arma occultata sotto terra. Grazie all’ausilio dei cani Gino e Dylan, del reparto cinofili della Questura di Roma, è stato rinvenuto un fucile calibro 12 provento di furto in abitazione e 10 cartucce, sotterrati ed avvolti in una coperta. Il 40enne è stato arrestato e a seguito di convalida da parte del GIP del Tribunale di Velletri è stata emessa nei suoi confronti Ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre il 26enne è stato denunciato per ricettazione.