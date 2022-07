Nel Lazio sventolano 10 Bandiere Blu

Nel 2022 il Lazio si è aggiudicato di nuovo la Bandiera Blu grazie a 10 delle sue spiagge più belle.

Il riconoscimento è avvenuto da parte dell’organizzazione internazionale non governativa “Foundation for Environmental Education” (FEE).

‘Bandiera Blu’ è sinonimo di eccellenza della qualità delle acque di balneazione e delle spiagge. In particolare infrastrutture e attrezzature, gestione ambientale, servizi e sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche, presenza di spiaggia attrezzata per i cani). Ma non solo. Anche i servizi che garantiscono la massima vivibilità del territorio come, depurazione delle acque, gestione dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata, educazione ambientale e informazione, azioni per la sostenibilità ambientale aree pedonali, piste ciclabili, parcheggi decentrati e bus-navetta, la cura dell’arredo urbano, efficienza energetica, pesca professionale e turismo, inteso come corretto rapporto tra flusso e ricettività.

10 spiagge laziali Bandiera Blu

Nella provincia di Roma, la Bandiera Blu è stata assegnata ad Anzio per la 17^ volta . Grazie alle bellissime spiagge di Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Lido Dei Pini e Colonia). Mentre, per il 5° anno, a Trevignano Romano (Via della Rena) sul lago di Bracciano.

Nella provincia di Latina, si sono confermate Latina (Lido di Latina), Sabaudia (Lungomare), San Felice Circeo (Litorale), Terracina (Levante e Ponente), Sperlonga (Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante), Gaeta (Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo), Fondi (Sant’Anastasia, Capratica, Torre Canneto e Rio Claro) e Minturno (Ponente).

Un orgoglio in gran parte laziale, quello di quest’anno, per tuffarsi nelle acque più cristalline del Bel Paese.