Anzio, prima viene accoltellato in strada, poi crea il caos al pronto soccorso: rincorso dai carabinieri

Notte da incubo ieri tra Nettuno e Anzio: dopo una lite fra tre giovani uomini, un ragazzo di 25 anni di origini maghrebine è stato accoltellato. Dopo l’arrivo dell’ambulanza e il trasferimento al pronto soccorso ha dato in escandescenza, creando caos nell’ospedale. Ecco cos’è successo.

Accoltellamento in strada a Nettuno

La lite è avvenuta ieri sera sulla riviera di Ponente ad Anzio, attorno alle ore 20. Non sono ancora ben chiari i motivi della lite, ma forse si trattava di un regolamento di conti. Tre gli uomini coinvolti: un cittadino di origini magrebine di 25 anni e altri due giovani tunisini suoi coetanei. I toni si sono accesi nei pressi della Piazza Martiri di Nassiriya e ad un certo punto i due giovani hanno colpito il 25enne sferzando una coltellata ad un fianco. Lui avrebbe cercato aiuto, barcollando e chiedendo soccorso, infatti alcuni passanti hanno chiamato il 118 che è tempestivamente intervenuto.

Il caos al pronto soccorso

Una volta arrivato al pronto soccorso, il giovane ha dato in escandescenza, secondo quanto riportato da alcuni testimoni. Era avvolto in un lenzuolo, completamente intriso di sangue e dopo una prima apparente calma, si è lanciato fuori dall’edificio tentando la fuga. Non sono ben chiari i motivi di questo tentativo di sfuggire alle cure mediche, ma secondo le altre persone presenti, avrebbe generato un grande caos anche fra medici e infermieri.

L’intervento dei carabinieri

Si è dunque reso necessario l’intervento dei carabinieri, che lo hanno rincorso fuori dall’ospedale e una volta catturato, lo hanno riportato all’interno. Data la sua debolezza fisica e la ferita aperta, non è stato difficile da riprendere. La ferita del giovane non è grave e l’uomo è fuori pericolo di vita. Seguiranno accertamenti da parte degli agenti per definire le cause degli eventi che hanno portato scompiglio ad Anzio proprio nel sabato sera. Lungo la riviera di Ponente sono state allestite delle nuove telecamere, che serviranno ad identificare chi ha sferrato la coltellata e a chiarire l’accaduto.