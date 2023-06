Notte di fuoco ad Anzio, in fiamme l’ex Bodeguita e il Mandala (FOTO)

Momenti di paura questa notte ad Anzio, sul litorale romano a seguito di due diversi incendi avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro. In fiamme due locali: il Mandala e l’Ex Bodeguita. Ora, non è escluso un collegamento tra i roghi e l’ipotesi di dolo fa capolino nelle indagini. Una volta fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza le strutture e la polizia che sta attualmente conducendo le indagini. Al momento nessuna pista di indagine è esclusa.

L’incendio all’ex Bodeguita e l’ipotesi di dolo

La segnalazione alle forze dell’ordine è giunta questa notte intorno alle 4.20. L’incendio è stato appiccato nel locale dell’ex Bodeguita, sulla Riviera Mallozzi, esercizio che a seguito dell’omicidio di Leonardo Muratovic era ancora sotto sequestro. Lambita dalle fiamme la struttura in legno del locale, registrati infatti danni alla parte esterna mentre l’interno è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco che, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme. Presenti anche, per i rilievi, gli agenti di Polizia che attualmente stanno conducendo le indagini per fare chiarezza sui contorni della vicenda. Al momento, come detto, nessuna pista di indagine è esclusa e l’ipotesi che il rogo possa avere natura dolosa appare tutt’altro che lontana. Ritrovate, infatti, tracce di benzina tutt’attorno.

In fiamme anche il Mandala

Ma non finisce qui. Appena un’ora dopo, un altro incendio si è sviluppato nel Lounge Club Mandala sempre ad Anzio, sulla Nettunense. Segnalato l’accaduto, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Ora, se da un lato i due episodi appaiono tra loro collegati, dall’altro, sono tuttora in corso gli accertamenti della polizia al fine di far luce su quanto accaduto questa notte sul litorale.

Foto di Laura Petrarca