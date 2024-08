Parcheggione del degrado ad Anzio, incustodito la notte diventa terreno per malintenzionati

Residenti esasperati dal parcheggione di Anzio: la notte i ragazzi terrebbero la musica a tutto volume dalle proprie automobili

Si torna a parlare del parcheggione di Anzio. Da diverso tempo i residenti lamenterebbero le condizioni di degrado legate all’area di sosta all’interno del territorio comunale, in fenomeni di disordine pubblico che prenderebbero vita soprattutto nelle ore notturne. Il punto sarebbe un’area di ritrovo per numerosi giovani, che durante le ore di buio creerebbero attività di disturbo per quei residenti che affacciano sullo spazio. Situazioni che si traducono in due disagi: l’impossibilità di dormire nelle proprie case per i cittadini, ma soprattutto dover assistere impotenti a tanto degrado.

Il parcheggione del degrado ad Anzio: ecco cosa accade la notte

La situazione è gravissima all’interno di quest’area di sosta ad Anzio, che purtroppo viveva delle criticità anche quando lo spazio era custodito da realtà responsabili della sicurezza. Come menziona qualche residente locale, la situazione era grave prima ed è rimasta invariata oggi. La notte diventa punto di ritrovo per comitive di giovanissimi, che entrano nello spazio con auto e motorini per creare confusione.

I residenti: “Sono mesi che non riusciamo più a dormire per questa situazione”

Secondo le testimonianze dirette, i giovanissimi entrerebbero nel parcheggione intorno all’una di notte. Qui metterebbero le casse a tutto volume delle proprie automobili, trasformando l’area di sosta in una discoteca con musica techno. Mentre i ragazzi bevono alcolici e in alcuni casi arrivano alle mani dopo improvvise litigate, vittime di queste situazioni sono i residenti della zona. Ogni notte devono vedere questo scempio sotto le loro finestre di casa, in una situazione che è stata segnalata molteplici volte all’Amministrazione comunale e alle forze dell’ordine. Una situazione che rompe il sonno di ogni residente, che per la musica ad alto volume si sveglia verso l’una di notte e rimane insonne a vedere cosa succede sotto la propria finestra: una sorta di rave party, che va avanti fino all’alba. Una situazione che i residenti, soprattutto lavoratori, vorrebbero veder risolta quanto prima.