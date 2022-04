Pasquetta, tutti al mare ma non solo: boom di presenze sul litorale romano e ai Castelli (FOTO)

Pasquetta, boom di romani e turisti lungo tutto il litorale ma non solo. In tanti hanno approfittato della bellissima giornata di oggi per godersi questo giorno di festa sotto il sole e in compagnia. C’è chi ha scelto di passare le ore di caldo in spiaggia, chi al ristorante, chi al lago o al parco. L’imperativo è stato uscire: e quest’anno, per fortuna, dopo tanto tempo la Pasquetta non è stata rovinata dalla pioggia. Ecco quindi le mete preferite dai romani in questa giornata.

Dopo la tempesta il sole

Dopo due anni reclusi a casa senza poter festeggiare Pasqua e Pasquetta con tutta la famiglia il sole di oggi non solo ha rallegrato la giornata ma ha fatto proprio bene al cuore. Questo tempo ha regalato un momento di libertà di cui tutti hanno bisogno. Fare una passeggiata al mare, un aperitivo in piazza con vecchi amici o semplicemente prendersi un gelato per mangiarlo nella panchina sotto casa insieme ai tuoi vicini. Piccoli gesti e momenti che in passato abbiamo dato per scontato ma che ora hanno tutto un altro significato.

Oggi infatti le strade del litorale romano erano colme di macchine dirette alla spiaggia. Chi verso lo stabilimento di fiducia, chi nel ristorante di pesce preferito o chi ha voluto organizzare un picnic con i propri figli distesi sulla sabbia. Sembra una giornata estiva, spensierata. Le file dal gelataio, il traffico per le strade, i piedi in acqua, i bimbi che fanno i castelli di sabbia, un aperitivo a mezze maniche con un venticello fresco che rilassa. Questa è l’atmosfera che oggi in tanti hanno finalmente respirato.

Pienone a Ostia

Sin dalle prime ore del mattino Ostia ha registrato il tutto esaurito. Spiaggia piena, locali sold out, stabilimenti prenotati. Dopo il tempo incerto di ieri, che pure non ha fermato residenti e turisti, il sole è stata una sorpresa davvero gradita che ha fatto muovere davvero tutti. A piedi, in bicicletta, le strade e le spiagge si sono riempite, per la gioia dei ristoratori e dei commercianti rimasti aperti nel giorno di Pasquetta. Lunghissime le file per prendere un gelato, tavoli dei bar colmi di gente e spiagge super affollate, con molti che prendevano il sole. Addirittura alcuni coraggiosi hanno pensato di fare il bagno, sfidando le temperature ancora non troppo elevate.

Le strade di Torvaianica

Anche a Torvaianica la situazione era analoga a quella di Ostia. Tra le vie della cittadina si respirava un anticipo della stagione estiva. Locali pieni, con molti ristoranti costretti a rimandare indietro chi non aveva prenotato. Anche qui file davanti alle gelaterie. Il lungomare finalmente animato. La spiaggia piena, nonostante il vento.

Le stesse scene si sono ripetute ad Anzio e Nettuno. Sia il porto che le spiagge si sono riempite di giovani e meno giovani, tutti desiderosi di prendere un po’ di aria fresca e di sole. Locali stracolmi, con l’economica locale che ringrazia dopo due anni di fermo. “Non sembra vero di vedere una Pasquetta con il sole e senza mascherine!”, commenta una signora. “Che sia il segno di una rinascita?” Chissà…

Il lago di Nemi

Non è stata scelta solo la spiaggia come tappa principale. Anche i Castelli Romani si sono riempiti per la classica gita fuori porta. Tantissime persone amanti del lago si sono organizzate un buon pranzo anche nel Lago di Nemi. Il posto ha regalato dei colori e un’atmosfera decisamente particolare. Vedendo le foto si potrebbe pensare che sia una giornata estiva. Tutti sbracciati, i più temerari con i pantaloncini corti. Tantissime le biciclette in giro per le strade, mezzo preferito per le giornate di questo tipo.

Ma tutto il litorale è stato invaso: da Fregene fino al Circeo, la giornata è stata vissuta appieno. Ovunque si registra il tutto esaurito. in molti ne hanno approfittato per cercare una casa in affitto per l’estate. Che sia per una settimana o per un mese: parecchi, infatti, anche quest’anno preferiscono non allontanarsi troppo, stavolta a causa della guerra.