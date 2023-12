Paura ad Anzio Colonia, accoltellato un 40enne: è caccia agli aggressori, al via le indagini

Anzio Colonia, aggressione e accoltellamento a un uomo di 40 anni. Origine straniera, ma residente nel Comune: è caccia agli aggressori.

Anzio Colonia, 40enne aggredito nella notte. Ore 5.00, un nuovo giorno sta per affacciarsi nella quotidianità di tutti, ma i Coloniali devono fare i conti con qualcosa di diverso. Aggressione in piena regola con relativo accoltellamento. Coinvolto un 40enne, origini marocchine, residente in Italia.

Anzio Colonia, 40enne accoltellato: indagini in corso, aveva precedenti penali

L’uomo secondo le ricostruzioni avrebbe avuto precedenti penali. Si registra un vero e proprio agguato in viale Marconi. La zona era conosciuta e anche l’uomo sembrerebbe frequentare determinati quartieri, ma il punto è un altro. L’aggressione è stata molto importante sul piano dei danni inferti. Si parla di accoltellamento in seguito a una ferita d’arma da taglio rinvenuta sulla testa di quest’ultimo. È caccia agli aggressori. La corsa in ospedale ha evitato il peggio. Polizia al lavoro per ricostruire la vicenda, ma l’aggressione sembrerebbe dovuta a un tentativo di furto.

Dinamica ugualmente da accertare. L’unica sicurezza è essere arrivati – con ambulanze e mezzi disponibili – presso la struttura ospedaliera. Impossibile parlare di scampato pericolo, dato che l’uomo si sta ancora sottoponendo ad accertamenti. Lecito però parlare di tragedia evitata: l’accoltellamento poteva finire in altro modo, il motivo è quello che le autorità stanno cercando di capire. Per mettere insieme i pezzi di un puzzle di cui si comincia a vedere la composizione.