Prima li avvicinano con una scusa, poi li derubano: è caccia alla coppia di ladre

Ad agire sono in due. Si tratta di una coppia di ladre dove ognuna ha un compito preciso: una adesca la vittima e la deruba mentre l’altra resta a poca distanza in macchina, così da scappare prontamente una volta messo a segno il colpo. Da alcuni giorni, i colpi vengono messi a segno nei territori del litorale ed in particolare tra Anzio e Lavinio, dove le ladre avrebbero messo a segno almeno tre colpi, portandosi a casa, rispettivamente, una catenina d’oro, un orologio rolex da 15mila euro e 500 euro in contanti. A Riportare la notizia il Messaggero.

La scusa delle domestiche e il furto

A finire nelle mire delle ladre, entrambe sui 25 anni, è stato un commerciante di Anzio che ha raccontato di esser stato derubato della collanina d’oro. L’uomo aveva da poco lasciato il proprio negozio quando è stato avvicinato da una ragazza giovane e ben vestita che gli ha chiesto se conoscesse qualcuno che potesse aiutarla ad ottenere un lavoro come donna delle pulizie. Al no dell’uomo, la donna ha incalzato la conversazione con altre, inopportuna domande – anche di natura privata – saltandogli poi al collo e baciandolo sulle guance. Allontanata, l’uomo credeva che fosse finita lì ma poco dopo ha incontrato nuovamente la donna che ancora una volta gli è saltata addosso e questa volta gli è riuscita a portare via la catenina d’oro che aveva al collo in ricordo di sua madre. L’uomo ha poi segnalato i fatti al commissariato di Polizia della cittadina.

Il secondo e il terzo colpo

Ma non finisce qui. Poco dopo, in infatti, a finire nelle mire delle ladre un ragazzo che nel momento dei fatti era a passeggio con il proprio cane. I fatti sono avvenuti a Lavinio ma il modus operandi delle malviventi è il medesimo. Avvicinato con la scusa della donna delle pulizie, la ladra cerca un contatto fisico con la vittima la quale, d’istinto, ha cercato di proteggere il portafogli ma è stato invece derubato del Rolex, dal valore di 15 mila euro, che aveva al polso. Il terzo colpo è avvenuto sempre a Lavinio dove un uomo, dopo aver prelevato al bancomat, è stesso avvicinato – sempre con la stessa scusa – dalla dona che gli è poi riuscita a sfilare 500 euro in contanti.

Le indagini

Messo a segno il colpo, la ladra è scappata a bordo dell’auto guidata dalla complice. La vittima ha sporto denuncia e al momento sono in corso le indagini della polizia al fine di risalire alle malviventi. Acquisite le telecamere di sorveglianza, la caccia alle ladre è aperta.