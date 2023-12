Rapina a mano armata nella farmacia di Albano: arrestato 64enne di Anzio

È stato individuato il presunto autore della rapina a mano armata che si è consumata nella farmacia di Albano Laziale il 22 novembre scorso. Sono state necessarie minuziose indagini prima di arrivare a chiudere il cerchio su un 64enne di Anzio, volto già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il rapinatore che armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale per mettere a segno il colpo. Sono stati poi gli uomini della Polizia di Stato del commissariato distaccato di Albano Laziale pochi giorni fa a dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri a carico del 64enne.

L’attività investigativa che ha portato all’arresto del 64enne

Il provvedimento è scaturito da una complessa attività investigativa durante la quale, oltre agli indizi ricavati dal sopralluogo effettuato subito dopo il fatto da parte degli agenti, sono stati anche analizzati diversi filmati acquisti dagli esercizi commerciali situati nelle vicinanze. Preziose anche le testimonianze di quanti hanno assistito alla veloce sequenza dei fatti per riuscire a identificare il 64enne di Anzio ritenuto autore del colpo in farmacia. Ancora una volta la collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini si è rivelato prezioso per una svolta nelle attività investigative.

Nel corso della perquisizione domiciliare trovati i vestiti che aveva indossato per la rapina

Fondamentale anche la perquisizione domiciliare che gli investigatori hanno svolto nell’abitazione del sospetto. Nel corso di ricerche in casa del 64enne, infatti, gli agenti hanno rivenuto i capi di abbigliamento che l’uomo ha indossato nel corso della rapina, così come risulta dalle immagini di videosorveglianza acquisite dai poliziotti. Tutti gli elementi raccolti sono stati fondamentali per consentire al Tribunale di Velletri di emettere la misura cautelare eseguita nei giorni scorsi. L’uomo si trova ora ristretto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà comparire per chiarire la sua posizione.