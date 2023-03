Restauro per il Paradiso sul Mare, ecco il progetto per il recupero della struttura di Anzio. Una nuova vita per questo posto, con un investimento del Governo di ben 8 milioni. L’obiettivo è quello di rendere questo spazio aperto a tutti, cominciando dall’abbattimento delle barriere architettoniche. La struttura è l’edificio stile liberty che si erge sulla riviera levante della zona balneare nella provincia di Roma, costruita nel 1924 dal progetto dell’architetto Cesare Bazzani.

Il restauro del Paradiso sul Mare ad Anzio

Nella sede comunale di via Sarsina, è stato presentato il progetto di riqualificazione in un tavolo istituzionale. Il progetto, messo in piedi da un gruppo di lavoro romano, prevederà la ristrutturazione completa dell’edificio. La ristrutturazione della struttura, verrà finanziata coi fondi messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture, guidato dal ministro Matteo Salvini. Al momento, si tratta solamente di un progetto intermedio per questa sede.

Infatti, nelle prossime settimane sarà necessaria l’approvazione del progetto esecutivo per procedere all’apertura dei bandi d’appalto per lavorare sulla struttura. Nel progetto di recupero del Paradiso sul Mare, si punterebbe alla riqualificazione degli spazi interni ed esterni della struttura. L’obiettivo, oltre che renderlo accessibile alle persone con disabilità motorie, è anche quello di tutelare un bene storico del territorio di Anzio.

La voce del Comune di Anzio

Sul Messaggero Roma, gli esponenti dell’Amministrazione esprimono convinzione nel portare a termine questo progetto: “Ormai la strada è tracciata – spiega la commissione straordinaria che amministra il Comune – e vigileremo affinché il progetto di recupero venga realizzato”. I soldi basteranno per riqualificare la struttura? Qualcuno è scettico, considerato come gli 8 milioni di euro potrebbero non bastare per riqualificare la struttura. Come fatto notare dai cittadini, tale sede ormai da tempo è immersa in un totale degrado. Ecco perché servirà un grande sforzo, anche economico, per riportarla a splendere agli occhi dei cittadini.