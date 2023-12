Sicurezza stradale, Carabinieri in cattedra nelle scuole di Anzio e Nettuno

La sicurezza stradale è stato l’argomento che i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno affrontato nelle scuole locali. I militari hanno tenuto due incontri con gli studenti dell’istituto scolastico Apicio – Colonna – Gatti, presso la sede di via Filibeck e con quelli dell’istituto Emanuela Loi di Nettuno. La guida in sicurezza è stato il tema trattato di fronte a una platea di 150 studenti delle classe quarte e quinte.

Simulazioni di guida sotto effetto di droghe e alcol

Grazie alla collaborazione con la Dott.ssa Sara Nocera, Emergency Supporter referente dell’associazione ACuDiPa – associazione cura dipendenze patologiche, i ragazzi hanno potuto sperimentare, tramite degli occhiali con lenti particolari, quale sia la percezione dello spazio e dell’equilibrio sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.

I militari hanno elencato le condotte da evitare alla guida

Nel corso della giornata i Carabinieri hanno illustrato le condotte da evitare quando ci si pone alla guida, con particolare riferimento alle conseguenze alle infrazioni al Codice della Strada più comuni e ai rischi che si corrono in caso di positività, durante la guida, a una delle sostanze sopra citate.

La campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani neopatentati

L’argomento ha riscosso particolare interesse tra i giovani, dato che tutti i presenti avevano appena conseguito la patente di guida o stavano svolgendo i corsi presso le scuole di guida. Il progetto portano avanti gli uomini dell’Arma è finalizzato a una maggiore attenzione da parte dei giovani automobilisti per prevenire incidenti, troppo spesso, drammatici. Si è trattato di un invito al rispetto delle regole per cercare di prevenire comportamenti che mettono in pericolo l’incolumità non solo di chi si trova alla guida, ma anche di altre persone. Una campagna di sensibilizzazione rivolta a coloro i quali iniziano la loro esperienza alla guida. l’impegno dei Carabinieri proseguirà con incontri pressi altri plessi scolastici.