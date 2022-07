‘So stato accoltellato. Se moro ve voglio bene’: il post choc del bodyguard ferito dal padre del pugile ucciso

“So stato accoltellato, se moro ve voglio bene”. Ha postato una foto, con il viso sofferente ma sorridente e con la ferita insanguinata in bella vista, trattenuta dalla mano. La maglia imbrattata di sangue, così come l’addome e l’arto sinistro.

Lui, il bodyguard trentenne accoltellato da padre di Leonardo Muratovic davanti al Commissariato di Anzio, si è fatto un selfie non appena arrivato in ospedale. Lo ha postato sul suo profilo Facebook, per salutare gli amici. Un addio, un arrivederci, un messaggio per far sapere quello che era successo.

I messaggi degli amici

E loro, allarmati tutti a chiedere i dettagli. “Pensavo fosse uno scherzo, di cattivo gusto. Non mollare campione!”, gli ha scritto un amico. Centinaia i messaggi di incoraggiamento. “Sei un leone, riprenditi”, “Daje”. Tutti lo incoraggiano. E lui, dal pronto soccorso, dopo quel primo messaggio non ha più risposto. Deve farsi curare. E poi dovrà rispondere alle domande della polizia.

C. C. è stato accoltellato insieme al suo collega perché reputato “colpevole” di non aver tutelato Leonardo. La ferita fortunatamente non è grave. Più seria quella inferta al suo collega. Adesso saranno i poliziotti a dover ricostruire cosa è accaduto questa notte.

L’omicidio

Leonardo è stato ucciso intorno alle due. Da una prima ricostruzione pare che sia stato chiamato fuori dal locale La Bodeguita, sulla Riviera Mallozzi, dove si trovava insieme alla fidanzata e ad alcuni amici. Lì, a pochi metri di distanza, è stato accoltellato a morte. Un fendente al torace che non gli ha lasciato scampo.

La vendetta

Per vendicarsi il padre del 25enne ha accoltellato due bodyguard, C.C. e un collega 50enne, chiamati in commissariato per essere ascoltati. L’uomo è stato arrestato.