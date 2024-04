Spari in strada a Lavinio: è giallo sul litorale romano

E’ giallo su quanto accaduto la scorsa sera sul litorale romano, ad Anzio, precisamente nella zona di Lavinio mare. Dei colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa: ma al momento nessuna persona risulterebbe ferita. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri della locale compagnia.

E’ la tarda serata di giovedì 25 aprile quando improvvisamente alcuni colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi a Lavinio, in Via Re Latino, strada nevralgica della zona, specie d’estate. E’ qui che, tra negozi e locali, secondo quanto ricostruito, qualcuno avrebbe aperto il fuoco transitando con una macchina: ma verso chi erano diretti i colpi? Cosa c’è dietro? Queste le domande a cui cercano di dare una risposta adesso i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

Spari a Lavinio: cosa sappiamo

Dopo le segnalazioni ricevute al 112 sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno così dato il via alle indagini. A riportare la notizia e a fornire una ricostruzione dell’accaduto è stato stamani il Messaggero. Secondo il quotidiano romano in strada sarebbe stato rinvenuto un bossolo: assenti, invece, eventuali tracce di sangue che avrebbero potuto far pensare al ferimento di un passante. Ma l’assenza di feriti sarebbe stata scongiurata anche dalle successive verifiche effettuate negli Ospedali della zona, su tutti il “Riuniti”.

L’eventuale bersaglio, forse proprio qualcuno che passava lì in quel momento, resta pertanto ignoto. Delle attività commerciali presenti nella zona soltanto una, secondo quanto riportato sempre da Il Messaggero, avrebbe avvertito distintamente i colpi sordi provenienti dalla strada (“almeno tre”, ndr), compatibili proprio con dei colpi d’arma da fuoco. Sul caso, ad ogni modo, proseguono gli accertamenti dei Carabinieri e non si esclude alcuna pista. Ma, considerando l’accaduto, sulle attività investigative vige il massimo riserbo.