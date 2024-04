Tentato omicidio sul litorale romano, ad Anzio. Un uomo è stato accoltellato al termine di una lite tra condomini per futili motivi nella giornata di Pasqua. L’allarme nel tardo pomeriggio di ieri.

Giornata di Pasqua finisce nel sangue ad Anzio dove un uomo è stato accoltellato al termine di un diverbio tra condomini. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, 31 marzo 2024, quando erano da poco passate le 19.30. Un uomo di 56 anni (italiano, ndr) è stato ferito con un’arma da taglio: ad aggredirlo un 46enne – sempre italiano – che lo ha colpito al costato. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato.

Tentato omicidio ad Anzio

La lite, sembrerebbe per futili motivi, è scoppiata in uno stabile di Via delle Margherite. La vittima è stata raggiunta da un fendente al costato che gli ha provocato il perforamento del polmone. L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato trasportato d’urgenza presso il locale nosocomio. Si attende ora di capire il quadro clinico e le sue condizioni di salute. L’aggressore, invece, è stato bloccato dai poliziotti: deve ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio.