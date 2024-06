Tragedia in mare ad Anzio, muore sotto gli occhi della compagna: chi è il 66enne deceduto

Alfredo Baccarini, geometra 66enne di Lanuvio, ieri pomeriggio, domenica 16 giugno, aveva raggiunto la spiaggia di Anzio per trascorrere qualche ora al mare con la sua compagna. Doveva essere un pomeriggio di relax per la coppia, invece, s’è trasformato in tragedia.

Durante una nuotata l’uomo è stato visto in difficoltà

Non è ancora chiaro cosa sia successo, di certo Alfredo si era immerso per fare una nuotata, quando è stato risucchiato dalla corrente. È stato subito chiaro agli altri bagnanti presenti in spiaggia che qualcosa non andava. Ed è stato così che diverse persone si sono tuffate per aiutare il 66enne a tornare a riva.

Trascinato in spiaggia ancora cosciente, poi la tragedia

Alfredo è stato trascinato sulla battigia ancora cosciente, poi sembra abbia perso i sensi e non si sia più ripreso. Intanto sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che si sono adoperati in ogni modo per tentare di salvare la vita dell’uomo. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno potuto solo constare il decesso del 66enne.

L’uomo è morto davanti alla compagna

Shock in spiaggia per i presenti, ma soprattutto per la compagna dell’uomo che ha assistito impotente alla veloce sequenza degli avvenimenti e, quindi, al decesso del suo compagno.

Resta il dubbio che lo sfortunato, dopo essere stato risucchiato dal mare, possa aver avuto un malore. Ma si tratta di una ipotesi da accertare. Sarà l’autorità giudiziaria a decidere se disporre sulla salma dell’uomo esame autoptico, utile a stabilire cosa sia successo.