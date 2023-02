Unipomezia-Anzio, incredibile rimonta: 3-2 per i rossoblu

Un Anzio dottor Jekyll e mister Hyde quello visto in campo nel match odierno contro l’Unipomezia. La formazione di mister Guida inizialmente detta legge in campo e fa sentire la forza della capolista, trovando addirittura il doppio vantaggio in appena tredici minuti di gioco. Il risultato rotondo e l’ulteriore passo in avanti in classifica provocano un effetto deleterio in Gamboni e compagni che vengono rimontati dai padroni di casa in un finale dal sapore amaro per i colori biancoblu.

La partita

Andiamo con ordine: pronti e via, dopo appena un minuto di gioco l’Anzio passa: corner perfetto di Gamboni, oggi titolare, Fusaroli svetta di testa e la strada è subito in discesa. Al 7’ reazione rabbiosa degli uomini di Scudieri con Morbidelli ben servito in area che colpisce in pieno il palo della porta difesa da capitan Rizzaro. L’Anzio però è in fiducia e non rinuncia ad essere propositivo, dopo appena due minuti arriva la risposta di Giordani con conclusione dai venticinque metri e palla di poco fuori. Al 13’ l’Anzio raddoppia. Azione combinata dalla sinistra tra Giordani e De Gennaro, palla che arriva a Gamboni che con un diagonale chirurgico trafigge Sacchetti.

La partita dell’Anzio potrebbe essere archiviata, quando al 23’ i padroni di casa rimangono in dieci per la doppia ammonizione di Binaco e un minuto dopo Bencivenga ha sui piedi la palla del tre a zero. Sacchetti nell’occasione è prodigioso riuscendo ad evitare il peggio e la gara prende un altro binario. Al 34’ arriva la rete di Rossi, abile a superare Busti e a battere Rizzaro dalla destra, mentre al 44’ accade l’imponderabile. Fusaroli atterra Rossi in area: calcio di rigore ed espulsione per il difensore neroniano, con lo stesso Rossi implacabile dal dischetto per il due a due con cui si chiude la prima frazione, anche se nel recupero c’è un altro brivido con Rizzaro miracoloso ad impedire la via del goal a Di Bari.

Il secondo tempo

Nella ripresa i pometini sfruttano il vantaggio psicologico cercando di mettere alle corde la capolista: al 13’ è ancora Di Bari a rendersi pericoloso su colpo di testa dopo una punizione ben calibrata da Fe, mentre al 20’ è ancora lo scatenato Rossi a provarci con una conclusione insidiosa sulla quale Rizzaro si rifugia in angolo. Al 24’ un sussulto dell’Anzio che potrebbe cambiare di nuovo l’inerzia del match: Regolanti si coordina e sferra un gran tiro con la sfera che colpisce la traversa e poi rimane sulla linea della porta avversaria. Sventata la minaccia i padroni di casa tornano all’assalto nel finale e sugli sviluppi di un corner trovano la rete del definitivo 3-2 con Di Mauro abile a colpire di testa trovando l’angolino giusto. Finisce così, con l’Anzio che ora vede ridursi il vantaggio in classifica con il Centro Sportivo Primavera di nuovo a meno cinque e una sconfitta che potrebbe essere salutare in vista del rush finale.

Il tabellino

UNIPOMEZIA- ANZIO 3-2 MARCATORI: 1’pt Fusaroli(A), 13’pt Gamboni (A), 34’pt Rossi (U), 45’pt Rossi rig.(U), 41’st Di Mauro (U).

Formazioni

UNIPOMEZIA: Sacchetti, Di Mauro, Panini, Fe (17’st Danieli),Chialastri, Di Bari, Sevieri (18’pt Binaco),Suffer (28’st Territo), Rossi, Morbidelli (34’st Marino), Esposito. A disp: Giori, Lupi, Morelli, Petrazzi, Valle. All: Scudieri.

ANZIO: Rizzaro, Ruggieri (45’st Di Carlo), Irkov, Galati, Fusaroli, Busti, Gamboni, Gennari, De Gennaro (9’st Damiani), Giordani (22’st Regolanti), Bencivenga (38’st Zimbardi). A disp: La Quaglia, Plebani, Falessi, Mauro, Bruno. All: Guida

ARBITRO: Sig. Cardellini Rm2 – ASSISTENTI: Sig. D’Andrea di Viterbo, Sig. Casale di Formia. NOTE: Ammoniti: Fe (U), Suffer (U), Galati (A), Gennari (A). Espulsi: 24’pt Binaco (U), 45’pt Fusaroli (A). Angoli:8-7 Recupero: 6’pt, 5’st.



(Ufficio stampa Anzio Calcio)