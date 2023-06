A RADIO STUDIO 93 TORNA ALEX BRITTI Il suo ultimo brano “Tutti come te” un grande successo

Mercoledì 21 giugno alle 18.00

l’intervista in diretta negli studi di via Mozart ad Aprilia

A Radio Studio 93 l’estate inizia con Alex Britti: appuntamento mercoledì 21

giugno alle 18.00 per un’intervista in diretta nei nuovi studi di via Mozart ad

Aprilia.

Alex Britti torna a Studio 93: un grande amico che è stato con noi tante volte e

che nel 2013 è stato tra i protagonisti del concerto organizzato per festeggiare i 30

anni della nostra emittente. Per noi un nuovo ed entusiasmante momento di

confronto con uno dei più bravi chitarristi italiani. Con l’occasione, attraverso le

parole di Alex Britti, conosceremo cosa si cela dietro ai suoi due nuovi singoli.

ALEX BRITTI ha già inaugurato la sua nuova fase artistica e il suo ritorno sulla

scena musicale, con i singoli usciti ad aprile scorso per Believe Italia “Tutti

come te” su tutte le piattaforme digitali e in radio e “Nuda” su tutte le

piattaforme streaming, entrambi brani dal sound inconfondibile con cui il

chitarrista romano ha conquistato subito il pubblico rivelando le sue due anime: pop

e cantautorale.

A distanza di tre anni da Una parola differente e Brittish, i due nuovi singoli arrivano

proprio per festeggiare al meglio i venticinque anni dalla prima esibizione di ALEX

BRITTI sul palco di Sanremo Giovani con il brano Solo una volta (o tutta la

vita) triplo disco di platino e miglior debutto discografico del 1998. Tutti come te e

Nuda sono il frutto di un lungo ed elaborato processo creativo, delle vere e

proprie hit a tutto ritmo con testi spensierati e sinceri e riff iconici in cui si

sentono i tocchi della chitarra di ALEX BRITTI unici e inimitabili.

In Tutti come te l’artista ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound

fresco, estivo e immediato di un pezzo coinvolgente e dal retrogusto

puramente pop.

Nuda invece è un brano poetico, un vero e proprio rhythm and blues declinato

al pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz della sua formazione, un gioco

hendrixiano di intrecci di immagini capace di trasportarci in un sogno a occhi

aperti con protagonista una figura femminile.

La versatilità stilistica e musicale di ALEX BRITTI, un ricercato cantautorato riletto

in chiave contemporanea che strizza l’occhio alla canzone leggera italiana,

conferma le sue abilità di chitarrista eclettico pronto a mettere lo strumento al

servizio della canzone.

