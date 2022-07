Ad Aprilia torna Estrosa Floral Show. Savina Tatti per il grande spettacolo di fiori presenta: “Fabula”

Mercoledì 13 e giovedì 14, nel Parco Falcone Borsellino di Via dei Mille in Aprilia, torna Estrosa, il grande spettacolo di abiti di fiori, ideato e organizzato da Savina Tatti: Fabula.

La manifestazione che si articolerà tra la competizione di fioristi da ogni parte di Italia e lo spettacolo finale con la proclamazione della squadra vincitrice, vedrà la cooperazione di diverse realtà associative locali, tra cui Lo Scrigno, Ago filo e fuselli, Donne fuori tempo, Arte Mediterranea, Materikart, Rosario Luca Salvaggio, Claudia Mosca Pastry Chef, Momenti di gioco, Festa dei Nonni e Progetto farfalla.

Anche la serata finale di questa quinta edizione del show sarà condotta dall’immancabile e insostituibile conduttore Johnny Passa.

In giuria, per selezionare la creazione floreale più bella, Marco Mazza, Gabriella D’Aloisio, Francesco Tinto e Marina Cozzo.

L’arte è lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori – e non riuscirci mai”. Questo

diceva il grande Marc Chagall, indiscusso Maestro del colore e Savina Tatti, una floral designer

apriliana, ha raccolto la sfida del grande artista ideando una particolarissima kermesse floreale

giunta quest’anno alla quinta edizione.

Non a caso Aprilia è una città di florovivaisti ed Estrosa vede alternarsi sulla passerella splendide

modelle vestite da artisti provenienti dall’Italia e dall’estero: un fiore all’occhiello dell’estate

apriliana.

Quest’anno il tema ispiratore dell’evento sarà il mondo magico delle fiabe e si svolgerà il 13 e il 14

luglio presso il Parco Falcone Borsellino. Fabula, l’edizione 2022 di Estrosa Floral Show sarà una

grande rassegna con laboratori e stand dedicati. Si potranno incontrare per il parco meravigliosi

personaggi Disney che stupiranno i visitatori insieme alle squadre in concorso, impegnate nella

costruzione di uno spettacolo di grande suggestione.

Non più una sola performance ma tre prove, tre premiazioni, quattro menzioni, due giorni di arte

floreale, di divertimento e di bellezza. Non mancheranno gli spazi per i bambini in collaborazione

con La festa dei nonni e Charles Landrop; i più piccoli potranno sperimentare attività laboratoriali

con le associazioni del territorio durante la mattina dalle 9.30 alle 11.30 e il pomeriggio dalle 17

alle 20. Verranno realizzate opere in ceramica, cake design, pittura, uncinetto, tombolo, ricamo,

fiori di carta.

I fioristi partecipanti formeranno nove squadre con due elementi ciascuna; tutte le associazioni

saranno presenti con sessanta rappresentanti mentre gli artisti che realizzeranno le loro creazioni

vegetali saranno ventisette e sfileranno nella serata finale del 14 luglio. Ogni squadra, in

collaborazione con l’associazione Lo Scrigno, sfilerà con tre creazioni esclusive.

Il programma e gli inviti insieme alle locandine saranno disponibili nei negozi cittadini e Studio 93

si occuperà di dare la massima diffusione dell’evento.

La magia è a portata di mano e vi aspetta il 13 e 14 luglio presso il Parco Falcone Borsellino di

Aprilia con la Fabula di Estrosa Floral Show.