Appartamento diventa piazza di spaccio ad Aprilia: traffico di droga gestito da due fidanzati

Carabinieri rintracciano una piazza di spaccio dentro un appartamento ad Aprilia: due persone gestivano il mercato della droga.

Continuano le operazioni delle forze dell’ordine per contrastare le piazze di spaccio ad Aprilia. L’ultima iniziativa è stata condotta dai Carabinieri, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti per uno strano “via vai” da un appartamento della zona. All’interno dell’abitazione, come rinvenuto dai militari, è stata trovata una piazza di spaccio gestita da due fidanzati: luogo dove pensavano di operare lontano da occhi indiscreti.

L’appartamento è una piazza di spaccio ad Aprilia

L’operazione è scatta nella giornata di ieri, quando i Carabinieri si sono presentati all’interno dell’appartamento nel Comune di Aprilia. La casa si trovava al centro della località comunale, con gli uomini dell’Arma che avevano individuato la dimora all’interno di un’indagine condotta sui reati e il traffico di stupefacenti all’interno del territorio. Durante la perquisizione nei locali, i militari hanno trovato oltre 100 grammi di sostanza stupefacente.

Il materiale per la droga ad Aprilia

La casa, abitata da un uomo e una donna con una possibile relazione amorosa, era adibita anche come luogo per confezionare la sostanza stupefacente. Oltre alla droga, i due soggetti erano muniti di un bilancino di precisione, strumenti vari per valutare la qualità e il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre sono stati trovati i quaderni economici legati al loro giro dello spaccio, dov’erano riportati appunti sulle loro attività e introiti. Inoltre, nella casa erano nascosti 1000 euro in contanti.

L’arresto della coppia di pusher

Entrambi gli occupanti della casa sono stati tratti in arresto, con l’accusa legata alla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Al momento, i soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari: la prossima settimana dovrebbe svolgersi il processo per rito direttissimo. Come sappiamo, l’arresto dei due fidanzati segue un’inchiesta sulla droga ad Aprilia che va avanti da diversi mesi ed è condotta dalla collaborazione di tutte le forze dell’ordine operative su quel territorio comunale.