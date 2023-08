Aprilia, al Parco Selciatella successo per III Edizione “Un venerdì per conoscerci”

AL PARCO SELCIATELLA SUCCESSO PER LA III EDIZIONE DI “UN VENERDI PER CONOSCERCI”

Si è tenuto ieri sera, presso il Parco Bridgestone, la III edizione di “Un venerdì per conoscerci”, organizzato dal Comitato di quartiere Selciatella. Dopo lo straordinario spettacolo dei burattini del Teatrino “Allegra compagnia” per i più piccini, i palloncini di Clown Sampei e l’esposizione pittorica di Alessia Casari, ci sono state avvincenti gare di biliardino, briscola, bocce dove grandi e adolescenti si sono affrontati con agonismo, ma soprattutto con tanta amicizia e allegria. Improvvisata poi di Zumba, dove la maestra Maria Grazia Di Cataldo della palestra Selciatella ha danzato con alcune bambine ai ritmi caraibici. Medaglie per tutti i vincitori dei tornei: l’oro per le bocce è stato vinto da Eriberto Quaranta e Luciano Santinelli, per il biliardino da Ettore Grillini e Mirco De Santis, hanno trionfato nella briscola Gabriele Mancini e Antonello Antonacci. Non è mancata la commozione quando è stata apposta la targa commemorativa dedicata al compianto presidente Ludovico Lanzanova ed offerta da tutti i presidenti dei Comitati di quartiere apriliani, per i quali era presente Sonia Picozzi, Presidente del Cdq Casello 45.

“Lo scopo di questa iniziativa è proprio quella di cercare di aggregare le persone di questo quartiere che, per la sua naturale conformazione, è dispersivo e non offre molti momenti e luoghi di incontro. La socializzazione invece fornisce salute emotiva e stimoli alle persone, contribuisce persino ad aumentare la percezione della sicurezza, perché quello che fino a ieri era un perfetto sconosciuto del quale forse diffidare, dopo diventa una persona con la quale è possibile interagire. Il nostro auspicio è poi quello di vedere sempre più gente venire al Parco proprio per creare un punto di incontro, un luogo dove è possibile fare conoscenze e passare in compagnia un po’ del proprio tempo libero. Per questo speriamo che il Comune porti avanti i progetti iniziati con la precedente Amministrazione, tra i quali una sala coperta dove poter far stare le persone anche d’inverno.” ha dichiarato Luca Loprete, Presidente del Comitato di quartiere Selciatella