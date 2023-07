Aprilia Civica, due mozioni su consulte e definizione agevolata

MOZIONI: CONSULTE E DEFINIZIONE AGEVOLATA

Aprilia Civica, in virtù del rapporto simbiotico con il territorio e della tutela del

tessuto sociale cittadino, all’interno dei lavori del Consiglio comunale di ieri aveva

portato in discussione, quale contributo amministrativo, due mozioni. La prima

relativa alla istituzione delle consulte cittadine e la seconda relativa al Regolamento

per la definizione agevolata delle entrate.

Con la prima mozione, in nome della partecipazione attiva al governo del territorio, si

voleva mettere in piedi quel meccanismo virtuoso denominato “Consulta”. Uno

strumento di confronto continuo con tutte le realtà cittadine che permette di

accompagnare al meglio il lavoro di tutti i settori amministrativi, aumentare la

condivisione e garantire trasparenza.

Con la seconda mozione, l’intento di Aprilia Civica, ero quello di estendere gli effetti

della cosiddetta pace fiscale recependo il provvedimento del governo meloni.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie ed alle aziende e prevede la possibilità di estinguere

i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli atti di riscossione del comune, versando le

somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il regolamento

tra le altre cose disciplinerà la definizione agevolata delle pendenze relative ai tributi

locali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il cittadino-

debitore si avvale quindi dell'abbattimento delle somme richieste a titolo di sanzioni

e interessi, anche di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

La maggioranza del sindaco Principi, dopo aver accolto favorevolmente sulla stampa

la definizione agevolata, ha pensato bene di fare marcia indietro durante il Consiglio

Comunale. Un atteggiamento particolare, per non dire strano, quello della compagine

di governo che quando si tratta di fare passerella mediatica si mette in prima fila e poi

quando si tratta di lavorare per gli interessi dei cittadini si volta dall’altra parte. Era

già successo alcuni mesi fa, quando il centrodestra non votò la definizione agevolata

relativamente alle liti pendenti in materia di tributi locali. Provvedimento che

l’amministrazione comunale uscente portò in aula sulla scorta di quanto previsto dalla

Legge di Bilancio 2023.

Ci viene da pensare che le mozioni, in barba al concetto stesso di democrazia, siano

state bocciate solo perché frutto del lavoro delle forze di opposizione. Vogliamo

sottolineare che la propaganda fine a se stessa oltre a non avere senso questa volta va

contro gli interessi dei cittadini visto che l’istituzione delle consulte, ad esempio, era

contenuta anche nel programma elettorale del centrodestra. Consigliamo alla

maggioranza di lasciare da parte la logica delle bandierine e all’esecutivo di mettersi

al più presto a lavorare. Rispettare il mandato ricevuto dai cittadini e le prerogative

della minoranza è doveroso.