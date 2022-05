Aprilia, Consiglio comunale all’unanimità per Carta di Intenti Re.A.Dy

L’amministrazione comunale informa che il Consiglio comunale di martedì 17

maggio 2022 ha votato all’unanimità l’adesione della massima assise alla Carta di

intenti della Re.A.Dy, Rete Nazionale delle Pubbliche amministrazioni

Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Dopo il confronto

nella Commissione congiunta, Politiche giovanili, Rappresentanza di genere e Pari

opportunità, i gruppi politici hanno messo il disco verde all’adesione. “Un impegno

di civiltà, ha commentato la consigliera comunale Alessandra Lombardi presidente

della Commissione congiunta, in questo modo l’amministrazione comunale si

impegna ad avviare politiche per favorire azioni di sensibilizzazione e informazione,

atti e provvedimenti concreti, che tutelino le persone LGBTQ+ dalle discriminazioni

di cui ancora sono vittime nei diversi ambiti della vita a causa di pregiudizi che

vorrebbero tutti uguali e che condannano qualsiasi minoranza alla discriminazione e

alla violenza fisica e verbale, mentre invece il messaggio che dovrebbe passare è che

siamo tutti diversi perché unici. E questa diversità e unicità sono un arricchimento per

tutti”. La Carta d’intenti impegna le Pubbliche Amministrazioni a promuovere sul

piano locale politiche che sappiano rispondere ai bisogni delle persone lgbtq+,

contribuendo a migliorarne la qualità della vita e creando un clima sociale di rispetto

e di confronto libero da pregiudizi. L’affermazione dei diritti di tutte le persone,

hanno concordato i consiglieri comunali all’unanimità, costituisce infatti il

presupposto per la costruzione di una cittadinanza pacifica e solidale.

In questo modo

si darà un contributo non solo per contrastare le discriminazioni, ma anche per

promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto reciproco in cui le differenze

siano considerate una risorsa da valorizzare. “Era il Febbraio del 2017 quando

abbiamo celebrato la prima unione civile, ha ricordato il sindaco di Aprilia Antonio

Terra, c’erano molte amministrazioni comunali contrarie e titubanti rispetto al tema

dei diritti civili, noi siamo andati avanti senza alcun problema dando un segnale

importante di civiltà. Oggi l’amministrazione comunale di Aprilia, adottando questa

Carta d’intenti, dà nuovo impulso alle politiche di inclusione e contro ogni tipo di

discriminazioni. Nonostante il valore simbolico e culturale significativo, questo atto

da solo non basta. C’è ancora molto da fare per limitare gli episodi spiacevoli che

purtroppo continuiamo a leggere sulla stampa. La Carta sottoscritta dovrà essere

messa in pratica con azioni quotidiane e continue continuando a veicolare messaggi

di civiltà”. La data scelta per il consiglio comunale è una ulteriore e tangibile

dimostrazione della volontà di un impegno reale, il 17 maggio ricorre infatti la

giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia e in un’ottica di

comunione di intenti, mentre in consiglio si votava l’adesione alla rete READY, in

piazza si è tenuto un flash mob a tema.