Aprilia, continui maltrattamenti e minacce alla compagna e ai 3 figlioletti: arrestato padre violento

Prima una violenta lite familiare, poi subito dopo la chiamata ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia per mettere la parola fine a quella furia. Ed è così che i militari, la scorsa notte, sono intervenuti ad Aprilia e hanno arrestato un uomo di 32 anni.

Aprilia, maltrattamenti e minacce: arrestato 32enne

L’uomo, un 32enne originario di Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani in provincia di Roma, dovrà rispondere di minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. Lui, infatti, è stato arrestato nella flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti dopo una richiesta di aiuto telefonica. Per la compagna 35enne e i suoi figlioletti, tutti minorenni, l’incubo si può dire finalmente concluso.