Aprilia – Emergenza siccità, ordinanza urgente del Sindaco Terra: razionalizzazione e divieti dell’uso dell’acqua

E di queste ore l’ordinanza urgente N. 287 del 06/07/2022, del Sindaco di Aprilia Antonio Terra sull’uso dell’acqua potabile, a fronte dell’emergenza siccità che ha colpito il territorio apriliano.

Riportiamo in uno stralcio i punti essenziale e in seguito l’atto sindacale integrale.

“Con effetto immediato e fino alla data del 30 novembre 2022, indicata dal Decreto del Presidente della

Regione Lazio del 22 giugno 2022 n. T00084, con il quale è stato proclamato lo “stato di calamità naturale”,

A. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI UTILIZZARE

L’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLE CONDOTTE IDRICHE PER I SEGUENTI USI:

A.1. usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;

A.2. riempimento delle piscine;

A.3. irrigare orti, giardini, prati e campi sportivi privati, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo

non strettamente riconducibile all’uso personale;

A.4. il prelievo di acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o

botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma ecc…“;

A.5. il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;

A.6. il lavaggio di aree cortilizie e spazi privati;

A.7. il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di

impianto di ricircolo dell’acqua;

A.8. prelevare acqua dalle fontane pubbliche se non per gli usi cui tali prese sono destinate;

A.9. altri utilizzi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche ed igieniche, nonché

delle attività regolarmente autorizzate e per le quali necessità l’uso di acqua potabile;

sono esclusi dal presente atto gli innaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti, dei giardini delle

piante e dei parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

Di seguito il documento integrale: