Aprilia – Giornata della Memoria, il 27 gennaio in Sala Consiliare: “Per non dimenticare”

L’amministrazione comunale informa che, in occasione della “Giornata della

memoria”, venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 9 e 30 presso la sala consiliare “Luigi

Meddi” si terrà un convegno “Per non dimenticare”. La mattinata si aprirà con i saluti

ed il benvenuto del sindaco Antonio Terra e l’intervento dell’assessore alla Cultura

Gianluca Fanucci, successivamente ci sarà la proiezione del video “Non perdiamo la

memoria” – cronaca di un viaggio ad Auschwitz-Birkenau degli studenti di Aprilia al

quale seguirà l’intervento del professor Filippo Fasano presidente Anpi sezione di

Aprilia. Successivamente la testimonianza del cittadino apriliano Anticoli Attilio che

ripercorrerà la vicenda della deportazione dei suoi parenti al campo di

concentramento di Auschwitz. Successivamente interverrà lo storico dirigente

nazionale Anpi Vincenzo Calò, seguirà un dibattito con gli studenti presenti

all’iniziativa. “Abbiamo il dovere morale di non dimenticare, commenta l’assessore

alla Cultura Gianluca Fanucci, il compito di mantenere viva la memoria affinchè

situazioni come questa non debbano mai più accadere. Il compito che abbiamo è di

educare le nuove generazioni al rispetto delle diversità e delle differenze, di liberarle

da ogni pregiudizio, razzismo e xenofobia. La nostra amministrazione si è sempre

impegnata a questo tipo di sensibilizzazione, costantemente, anno dopo anno. Mi

preme ricordare tra i tanti incontri quello con Shlomo Venezia, che proprio

quest’anno avrebbe compiuto 100 anni, avvenuto nel 2011 in cui raccontò

l’esperienza di deportato davanti a molti studenti. Le vittime di questo orrendo

avvenimento piano piano ci stanno lasciando e tutti noi abbiamo il dovere di

continuare a tramandare la loro storia affinché tutto ciò non si ripeta ”.