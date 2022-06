Aprilia, grande successo per il concorso pittorico “Integrazione tra i popoli”: ben 27 autori locali in mostra

Grande successo per il concorso pittorico abbinato al gemellaggio Aprilia-

Pantelleria. L’evento è stato organizzato dalla Proloco di Aprilia in

collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Aprilia e

l’associazione culturale “Arte Mediterranea”. Venerdì 10 giugno, 27 artisti

locali hanno partecipato al concorso esponendo le loro opere in piazza

delle Erbe alla presenza dell’amministrazione comunale di Aprilia e della

delegazione pantesca.

Una mostra a cielo aperto che, oltre a stimolare la

vena artistica di molti, ha dato il via alle celebrazioni del gemellaggio alle

spalle del palazzo comunale di piazza Roma dove sabato pomeriggio il

sindaco di Aprilia Antonio Terra ed il suo collega isolano, Vincenzo

Campo, hanno firmato la pergamena ufficiale.

La rassegna di arti figurative dal titolo “Integrazione tra i popoli” ha visto assegnare il primo

premio a Claudia Riccardi che riceverà un buono acquisto di 500 euro.

L’opera vincitrice è stata donata al sindaco di Pantelleria e sarà esposta

nella sala consiliare dell’isola siciliana.

Al secondo posto si è classificata Erika Mallardi che ha ricevuto

in premio un’opera del maestro De Waure.

Terza classificata Rosa Fucale che ha ricevuto un buono acquisto di 50

euro dal negozio di belle arti Brunetti. “Iniziare questo percorso di

gemellaggio con Pantelleria dalle arti figurative ci è sembrato il giusto

modo di partire, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci,

siamo soddisfatti della manifestazione culturale e del grande numero di

artisti che hanno partecipato all’iniziativa abbinata al gemellaggio, segno

questo che l’arte in città gode di ottima salute. Complimenti a tutti i

partecipanti al concorso, grazie agli artisti abbiamo allestito una mostra di

grande livello. Un ringraziamento alla Pro Loco, all’associazione Arte

Mediterranea e a tutti coloro che hanno partecipato”.