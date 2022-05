Aprilia, i Liberi Cantores tornano in tour di concerti da domani

Si riparte….si riprende….si ricomincia!!!! Così il Coro Polifonico Liberi Cantores di Aprilia vuole,

dopo un periodo di riposo dai concerti, ma non dallo studio che è continuato senza alcuna

interruzione, affrontare con entusiasmo questo nuovo periodo di ripresa delle varie attività

musicali e corali. Tanti gli appuntamenti da annotare sull’agenda, connubi di collaborazioni e

consolidamenti con realtà sul territorio locale e nazionale.

I prossimi appuntamenti in programma:

giovedì 5 maggio Chiesa Montarelli alle ore 11 , il coro animerà la Santa Messa in

commemorazione dei cinque volontari dell’ANC che 10 anni fa persero la vita in un tragico

incidente stradale vicino Padova;

sabato 21 ore 17,00, insieme alla Corale Polifonica Città di Pontinia , si esibirà in concerto

all’interno della Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi e a seguire animerà la Santa Messa

solenne ;

domenica 12 giugno ore 12 “Alla ricerca di Caravaggio”, animerà la Santa Messa nella Chiesa degli

Artisti di Roma e la giornata si concluderà con visita guidata dei tesori del Caravaggio custoditi a

Roma.àù

Festa europea della musica e Solstizio d’estate , giunto ormai alla XVIII edizione , a fine giugno in

luoghi e date da definire ….e poi….tanto, tanto altro ancora

“Il desiderio di ritrovarsi a cantare è oggi più che mai , ancora più forte- così parla il Direttore del

coro il M°Rita Nuti – Non abbiamo mai interrotto le prove, e in quest’ultimo anno nonostante la

pandemia, abbiamo cantato a Nettuno, Castel Gandolfo, Aprilia e Roma ma ora, ci manca il

palcoscenico , il pubblico, i momenti di socialità che vivevamo prima della pandemia, ci manca la

condivisione delle emozioni e l’entusiasmo che ha accompagnato sempre ogni nostro concerto.

Per il settore musicale e artistico in genere, non avere occasioni di contatto con il pubblico è

mortificante, viene a mancare quell’energia vitale che ci rende umani e vivi! Ora è il momento di

ricominciare! ”.

Serena Migliotti