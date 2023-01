Aprilia, ieri la presentazione del Carnevale Apriliano 2023

Ieri mattina presso la sede Pro Loco in piazza Roma. Presenti il sindaco Antonio

Terra, l’assessore allo Spettacolo Alessandro D’Alessandro, l’assessore alla Cultura

Gianluca Fanucci, il presidente della Pro Loco Antonino Marchese, Luciano Poli in

rappresentanza dell’associazione botteghe carristi di Aprilia Abca.

Alla presentazione del programma anche l’artista Erika Mallardi che ha dipinto la locandina abbinata

all’edizione di quest’anno ed i costumi dell’associazione Lo Scrigno. “Dopo due anni

di restringimenti a causa del Covid, torniamo finalmente a rivivere una delle più belle

e colorate tradizioni apriliane, ha commentato il primo cittadino Terra, una kermesse

dedicata alla gioia dei più piccoli ed al divertimento dei più grandi. Come

amministrazione comunale siamo impegnati da mesi nella valorizzazione del lavoro

delle nostre botteghe dei carristi, dei nostri artisti, delle nostre associazioni e

dell’impegno delle scuole partecipanti. Siamo orgogliosi di valorizzare vere e proprie

eccellenze”.

L’edizione di quest’anno vedrà impegnate, come da tradizione, dal 16 al

23 di febbraio le botteghe dei carristi con 6 carri allegorici, i gruppi mascherati e gli

studenti degli istituti scolastici della città. Le scuole apriranno i festeggiamenti con la

sfilata di giovedì 16.

I carri allegorici sfileranno: sabato 18, domenica 19 e martedì

21. Sabato 18 febbraio, al termine della consueta sfilata, i carri allegorici

stazioneranno in piazza Roma per tutta la notte dando vita ad una vera e propria

mostra d’arte sotto le stelle. “Stiamo lavorando dal mese di ottobre per presentare alla

città un’edizione del Carnevale degna del passato, hanno svelato i due assessori

D’Alessandro e Fanucci, abbiamo sostenuto i carristi sia fornendo il piano lavori che

il sostegno economico. Al momento stiamo definendo come da programma gli ultimi

aspetti dell’imminente festa cittadina che siamo sicuri sarà di grande partecipazione”.

L’amministrazione comunale nell’occasione ha voluto ringraziare per l’impegno: la

Pro Loco, l’artista Erika Mallardi, l’associazione Abca, l’associazione partecipanti e

le scuole partecipanti ed i comitati di quartiere. “Buon carnevale a tutta la

cittadinanza”.