Aprilia, il 30 aprile “Cibele in Festa”: valorizzazione delle eccellenze e ricchezze del nostro territorio

Sabato 30 aprile, dalle ore 17,30, in Via degli Aranci 8/10, si terrà “Cibele in Festa”, il grande e atteso evento per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali e delle ricchezze culturali del territorio apriliano.

“Cibele in Festa” è un evento nato dalla sinergia tra commercianti, artisti, istituzioni culturali, gente comune.

Il culto della Dea introduce i festeggiamenti della primavera, stagione tradizionalmente dedicata alle cerimonie, e questo progetto intitolato alla Dea di cui conserviamo testimonianza nella statua custodita nella Biblioteca comunale è un inno ai sentimenti ritrovati, un vero e proprio evento culturale sul tema della cerimonia.

Saranno tanti gli imprenditori locali che prenderanno parte alla manifestazione, insieme alle autorità istituzionali e amministrative.

Moderato da Noemi Zecchin, l’evento prevede la partecipazione dell’Assessore alle attività produttive, Alessandro D’Alessandro, la scrittrice Antonella Rizzo, il Vice pres. Pro Loco di Aprilia Davide Tiligna, l’Associazione The Factory e Donna Costanza Ravizza Garibaldi.

Tra scorci di storia e attualità, le musiche di Marina Zeppilli e Samuel Federici trasporteranno il pubblico in quell’inno di sentimenti ritrovati e da custodire con cura.