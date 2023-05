Aprilia, “Infanzia, adolescenza e diritti umani” l’interessante convegno di Pina Farina sull’educazione

Il giorno 8 maggio alle ore 17,00 si è svolto presso la Sala Mnemosine Polo

CulturAprilia SS 148, Km 46,600 Aprilia LT, il Convegno ‘Infanzia, adolescenza e diritti

umani’ sulla condizione attuale dei nostri bambini e adolescenti condotto dalla

Prof.ssa Paola Mollo Vicepreside dell’I.C. ‘Garibaldi’ di Aprilia. L’evento, ideato e

organizzato dalla Prof.ssa Farina dell’I.C. ‘Garibaldi’ in stretta collaborazione con

l’Associazione ‘L’Occhio di Horus’ operante in Aprilia, ha voluto lanciare un grido

d’allarme agli ‘attori’ principali del percorso educativo dei minori: la famiglia, la

scuola, gli enti addetti all’assistenza, le istituzioni e associazioni presenti sul

territorio. In un momento storico di così grave fragilità in ogni settore con effetti

ad alto rischio per il mondo minorile si ritiene, infatti, doveroso e urgente trovare

un giusto equilibrio socioculturale ed educativo per salvaguardare la componente

più debole ed esposta della società. Sono intervenuti la Prof.ssa Giuseppina

Forgione Dirigente Scolastica dell’I.C. ‘Garibaldi’ di Aprilia; Viviana Isernia

vicepresidente nazionale di Amnesty International; Alessandra Crespina,

psicologa e psicoterapeuta di vasta esperienza impegnata, sin dal 2007,

nell’ambito della Promozione della Salute presso la Regione Lazio; Pina Farina

They docente e scrittrice che a partire del suo ultimo saggio: ‘Infanzia tradita e

riscatto criminale’ ha proposto una riflessione sui rischi e i pericoli del web e di

una realtà sempre meno gravida di ‘orizzonti possibili’ per i giovani. <Quando il

‘vuoto’ creato dal mondo adulto e una certa deficitaria protezione ‘spezza’ e

‘frantuma’ un sano e processo evolutivo – commenta la docente e scrittrice – ci

troviamo di fronte a ragazzi che, da potenziali individui creativi ed evoluti, sempre

più spesso, si trasformano in esseri frustrati e pericolosi per se stessi e per

l’ambiente circostante>. Il dott. Michele Rucco, sociologo e presidente

dell’Associazione ‘L’Occhio di Horus’, ha sviluppato l’argomento intorno ai

contenuti relativi alla rete e alla logica intersistemica capace di orientare gli adulti

a partire dalla consapevolezza di una realtà complessa e distorta sul fronte

educativo e sociale. In una sala gremita di un variegato pubblico tra cui docenti,

genitori ed esponenti di associazioni si sono tracciate possibili prospettive di una

cooperazione efficiente tra le diverse istituzioni e agenzie educative. Di grande

rilevanza è stata la testimonianza del giovane Federico Ruggieri con il suo

‘racconto di un’esperienza’, un talento in continua ascesa nel mondo della

scrittura e del disegno nonché nello sport. Da qualche tempo Federico collabora

con alcune scuole del territorio per diffondere la sua idea di ‘scrittura magica’ al

fine di incrementare negli studenti il meraviglioso potenziale immaginativo. A

breve saranno pronti gli atti relativi agli interventi degli esperti al Convegno.